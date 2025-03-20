Ремонт навесні 2025 року: скільки коштує, які можуть виникнути труднощі й на що звернути увагу

Ціни на ремонт житла в Україні продовжують зростати. Натомість кваліфікованих робітників часто не вистачає. Починаючи ремонт у 2025 році, слід знати базові речі, які допоможуть зробити його якісно.

Про ціни на ремонт, з чого його варто розпочинати, на чому можна зекономити, а на чому не варто, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які ціни на ремонт у 2025 році та від чого вони залежать

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, що за останній рік середньозважена вартість ремонту за чистове оздоблення (фінішний ремонт, після якого у квартиру можна одразу заселятися) зросла в середньому на 45%. Цей показник стосується ремонтів в медіанній ціновій групі – тобто на 95% з українських будматеріалів.

Якщо говорити в грошовому вимірі, то середня ціна на ремонти нині сягає 950 – 1 150 доларів за квадратний метр.

Вартість ремонтів від девелопера (опція готових квартир) по ринку зросла трохи менше – у середньому на 25%, це пояснюється великими обсягами контрактів і підписаними раніше договорами, що страхують будівельні компанії від цінових сплесків.

Причин, чому дорожчають ремонтні роботи по Україні, декілька. Передусім це пов'язано із дефіцитом кваліфікованих робітників.

У нас неймовірно високий дефіцит будівельників через мобілізацію і конкуренцію приватного сектора із державою, що має свої проєкти відбудови вже зараз,

– пояснила Вікторія Берещак.

За словами експертки, найскладнішою є ситуація із плиточниками, електриками, мулярами. З іншими спеціальностями теж не все чудово. Дефіцит кадрів, якщо говорити про ринкові об'єми (робота компаній, які спеціалізуються на ремонтах), нині становить 50 – 60%. І це, на жаль, не межа.



Вартість ремонту в Україні зросла на 45% за рік / Фото Depositphotos

Другий аспект – інфляція, яка продовжує зростати, б'є по гаманцях і тягне догори й зарплати. Як зазначила Вікторія Берещак, ті, хто сьогодні залишається у професії, шукають проєкти, де можуть отримати ринкову оплату праці. Тому відбувається певна міграція кадрів – десь проєкти призупиняються і терміни ремонтів зсуваються на 6 – 12 місяців.

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха додала, що ремонт дорожчає і через зростання цін на будівельні матеріали: "Старі запаси розпродаються, а все нове, що роблять, йде вже за новими розцінками, адже зростають супутні витрати".

Зауважимо, експерти не дають однозначної відповіді, яку квартиру краще купувати у 2025 році – з ремонтом чи без нього. Усе залежить від фінансових можливостей людини, часових обмежень та пріоритетів.

З чого почати робити ремонт і як обрати майстрів

Вікторія Берещак розповіла, що людям, які вирішили робити ремонт і шукають бригаду, насамперед слід звернути увагу на портфель проєктів і юридичну чистоту угоди про надання послуги. Експертка додала, що в Україні частіше діють звичаєві домовленості: "знайшли виконроба, вдарили по руках і полетіли". Однак саме це і не убезпечує від потенційних проблем: зсуву термінів, неякісного виконання робіт, пошуку заміни виконавців, зіпсованих матеріалів тощо.

Експертка радить розпочинати ремонт або через юридичний договір з ФОПом, або через агенцію, яка на цьому спеціалізується. Це стане гарантією, що ви збережете час, нерви та гроші.

Не варто забувати, що опції дизайн-проєкту і технагляд – це окремі статті витрат. Як правило, вартість залежить від квадратури проєкту, місця розташування (регіональний фактор) нерухомості. У середньому це 35 доларів за квадратний метр – дизайн, до 10 – 12 доларів за квадрат – технагляд.

Олена Гайдамаха уточнила, що архітектурний супровід може бути кількох видів. Наприклад, варіант лише малюнків – фахівець детально зображає, що і де має бути у квартирі. Інший – архітектор розробляє детальний план житла та контролює весь процес виконання ремонту. У такому випадку власник квартири спілкується лише з архітектором, а той вже комунікує з усіма робітниками.



Архітектор може лише зробити креслення, а може контролювати ремонт / Фото Depositphotos

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук радить починати ремонт з детального планування та складання кошторису.

Рекомендуємо залучати та консультуватися з фахівцями. Дизайнери інтер'єру продумають і опишуть детально, де що має бути. Виконроб чи компанії з ремонту допоможуть оцінити обсяг робіт та вибрати якісні матеріали,

– пояснила експертка.

Важливо також мати резервний бюджет і бути готовим до того, що ремонт займе більше часу, ніж очікувалося.

На чому можна зекономити, а на чому – не варто

Під час ремонту на дечому можна зекономити. Однак є те, що потребує максимально якісних матеріалів та виконання робіт. Якщо ж це ігнорувати, у майбутньому доведеться платити дорожче.

За словами Оксани Остапчук, економити можна на декоративних елементах, шпалерах та виборі виробників меблів. Проте не варто заощаджувати на якості основних будівельних матеріалів та роботах, від яких залежить безпека та довговічність ремонту – електрика, сантехніка, опалення. Вузли та техніка, що активно використовуватимуться, мають бути якісні. Варто звертати увагу на виробників побутової техніки, адже від її якості також залежить безпека, а довговічність зекономить гроші в майбутньому.



Експертки не радять економити на електриці та сантехніці / Фото Depositphotos

Таку думку підтримує й Олена Гайдамаха. Вона пояснила, чому на електриці не варто намагатися заощадити: "Якщо електрику вам робили якісно, то є певна дорожня карта квартири. І за нею у випадку проблеми можна буде легко зорієнтуватися. Але це швидше винятки. Адже якщо людина професіонал, то і проблем жодних не виникне".

Президентка АФНУ додала, що цінність залучення фахівців ще й у тому, що вони можуть звернути нашу увагу на ті аспекти, про які б ми навіть і не задумувалися.

Як краще розмістити ванну? Чи закривати її повністю, чи ні, як зручніше? Як прикріпити рушникосушку, щоб можна було її замінити за потреби, не збиваючи плитку?

– пояснила свою думку експертка.

Відповіді на ці та багато інших запитань допоможуть знайти люди, які є експертами у своїй справі та мають необхідний досвід.

Які тренди в ремонті у 2025 році

Сучасні тенденції, як пояснила Оксана Остапчук, передбачають використання екологічно чистих матеріалів, енергоефективних технологій та мінімалістичного дизайну. Автономність відіграє важливу роль при плануванні ремонту. Наприклад, завчасне продумування встановлення акумуляторів, які заживлять квартиру чи будинок при відключеннях світла.

Також популярними є розумні системи управління будинком, але вони досить дорогі та не всім доступні.

Щодо самого дизайну, то, як відзначає Олена Гайдамаха, популярні все ще світлі квартири. Адже світло розширює простір. Також люди дуже часто обирають вмонтовані двері.



У дизайні популярними є світлі кольори / Фото Depositphotos

Чи вартість ремонту може піти на спад

Оксана Остапчук вважає малоймовірним, що в найближчому майбутньому буде зниження цін на ремонтні роботи.

Таку ж думку має і Вікторія Берещак.

Потенціал зростання цін на ремонтні роботи протягом першого півріччя 2025 року зберігатиметься на високому рівні – насамперед через фактори, пов'язані з нестачею рук і інфляційними процесами,

– вважає оглядачка ринку.

Ціни можуть зрости й до 20%. А на окремі статті, наприклад, роботу електриків, навіть більше.