Оренда подорожчала на 26%, квартири – на 9%: скільки коштує житло в Чернівцях

Чернівці залишаються одним із міст, де вартість житла та оренди продовжує зростати. Найвищі ціни на вторинному ринку зафіксовані для трикімнатних квартир, а серед новобудов найдорожчий квадратний метр пропонують у сегменті бізнес-класу.

Скільки коштує житло на вторинному ринку у Чернівцях?

На вторинному ринку Чернівців середня вартість однокімнатної квартири становить 58 тисяч доларів. За рік таке житло подорожчало на 9%, повідомляє ЛУН.

Двокімнатні квартири коштують у середньому 82 тисячі доларів. За останні 12 місяців ціни в цьому сегменті зросли на 15%. За трикімнатну квартиру покупцям доведеться заплатити в середньому 107 тисяч доларів. За рік її вартість збільшилася на 17%, що є найвищим показником серед квартир на вторинному ринку.

Окремо зростає і вартість приватних будинків. Середня ціна такого житла у Чернівцях становить 140 тисяч доларів, або близько 870 доларів за квадратний метр.

Скільки коштує квадратний метр в новобудовах?

Середня вартість квадратного метра житла від забудовника у Чернівцях становить 44 400 гривень.

Залежно від класу житла ціни відрізняються:

бізнес-клас – 51 100 гривень за квадратний метр;

комфорт-клас – 44 300 гривень за квадратний метр;

преміум – 43 000 гривень за квадратний метр;

економ – 32 100 гривень за квадратний метр.

Найдорожчим сегментом у Чернівцях є бізнес-клас. Попит на якісне житло у відносно безпечних регіонах України залишається високим – його зазвичай будують у привабливих локаціях, а самі комплекси пропонують більше додаткових зручностей для мешканців. Водночас квартири економкласу залишаються найдоступнішими за ціною.

Яка вартість оренди в Чернівцях?

Найбільше подорожчала вартість оренди однокімнатних квартир – на 26% за рік. Нині таке житло можна орендувати в середньому за 14 тисяч гривень на місяць. Середня вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 21 тисячу гривень на місяць.

Зростання цін на оренду пов'язане зі стабільним попитом на житло та обмеженою кількістю пропозицій на ринку.

Оренда приватного будинку коштує в середньому 24 400 гривень на місяць, що значно дешевше за Львів чи Київ.

Як змінилась вартість оренди будинків у Києві?

У передмісті Києва оренда приватних будинків подешевшала приблизно на 20%. Будинки, які під час пікового попиту здавали за 2 500 – 3 000 доларів, зараз можуть коштувати близько 2 000 – 2 500 доларів. Ціни поступово повертаються до рівня, який був до масштабних відключень електроенергії.