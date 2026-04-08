Чому квартири не дешевшають: 3 причини, які визначають ціни

Вартість квартир в Україні не демонструє ознак швидкого зниження, навіть попри очікування покупців. На ринок одночасно тиснуть війна, зростання витрат і загальна економічна нестабільність, що формує нинішню динаміку цін.

Чи можуть ціни на квартири знизитися найближчим часом?

Ціни на житло можуть знизитися лише за кількох умов. Наприклад, через війну, економічну кризу або знецінення долара, пояснює експертка з нерухомості Олена Гайдамаха у коментарі для 24 Каналу.

Водночас окремі зміни не здатні швидко переламати ситуацію.

Відтак якщо ситуація з пальним навіть стабілізується, то це не означає автоматичне здешевлення цін. Річ у тім, що подорожчання електроенергії в країні може впливати на це,

– прогнозує Гайдамаха.

Цінова динаміка також різниться залежно від сегмента. На вторинному ринку вартість житла зростає поступово. У новобудовах ціни продовжують підвищуватися навіть за відносно слабкого попиту, і така тенденція сформувалася ще до подорожчання пального.

Як війна змінює попит на житло?

Повномасштабна війна переформатувала попит на нерухомість по всій країні. Після початку вторгнення значна частина населення змінила місце проживання.

Найбільше людей переїхали до західних областей, Києва та великих обласних центрів. Саме ці міста стали основними точками концентрації попиту, що автоматично вплинуло на ринок житла.

У прифронтових регіонах ситуація протилежна. Через постійні безпекові ризики кількість угод там скоротилася, а попит залишається обмеженим. Це стримує зростання цін, а в окремих випадках призводить до їх зниження.

За даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 70 тисяч доларів, у Запоріжжі квартира коштує 15 тисяч доларів.

Як подорожчання ремонту впливає на рішення покупців?

Зростання витрат на ремонт стало ще одним фактором, який змінює поведінку покупців, зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі "День.LIVE". Через дефіцит робочої сили та проблеми з енергопостачанням будівельні роботи й матеріали суттєво подорожчали.

Якщо раніше ремонт займав приблизно третину вартості квартири, зараз його частка може сягати 50 – 70%. У результаті кінцева сума покупки значно перевищує початкову ціну житла.

Покупці дедалі рідше орієнтуються лише на вартість квадратного метра. Вони враховують повний бюджет, строки завершення будівництва та можливі ризики. У таких умовах частина людей відкладає купівлю житла. Інші шукають варіанти, які потребують мінімальних витрат на ремонт або дозволяють зекономити на оздобленні.

Що впливатиме на вартість житла у квітні?