За досвідом Ізраїля: в Україні збудують перший ЖК з укриттями в кожній квартирі

У Львові збудують перший в Україні ЖК з індивідуальними зонами п'ятисекундної безпеки. Кожну квартиру буде обладнано укриттям на кшталт ізраїльських мамадів.

Проєкт комплексу розробляє відома київська архітектурна компанія Archimatika. Окрім індивідуальних сховищ, там буде також обов'язково буде стандартне укриття, повідомляє 24 Канал.

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Перший в Україні ЖК з особистими укриттями

Згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, лише 15% українців спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Річ у тім, що часті обстріли для багатьох людей стали частиною побуту. А ще багато безсонних ночей так і спонукають залишитися в ліжку або спати в коридорі, ванній кімнаті тощо.

Якби не було, ризик обстрілів не став меншим. Тому забудовники та архітектурні компанії замислилися над тим, аби реалізувати в Україні досвід Ізраїлю. Один такий проєкт уже в процесі.

Будівельна галузь буде одним із драйверів відновлення України після війни. Але мова не лише про обсяги будівництва: головне, щоби нові проєкти відповідали цінностям і потребам суспільства. Саме на це орієнтується РІЕЛ, проєктуючи житлові комплекси з урахуванням не лише функції, а й спільноти, яка в них житиме.

Мовиться про встановлення індивідуальних укриттів у кожному житлі, які останнє десятиліття в Ізраїлі проєктують у кожному будинку. Їх у цій країні називають мамадами.

В Україні наразі відсутній досвід проєктування та імплементації подібних приміщень. Ми разом з замовником консультувалися з ДСНС, вивчали ізраїльський досвід. Загалом, ця розробка – кооперація кількох сторін і адаптація іноземного досвіду до українських реалій,

– зазначив архітектор Archimatika Олександр Столовий.



Вигляд на ЖК / Проєкт Archimatika

Нормативне укриття в ЖК також буде, ще й із розширеним функціоналом – медблок, дитяча кімната, приміщення для приготування їжі тощо.

Що це за сховища та від чого вони захищатимуть

Архітектурна компанія називає індивідуальне укриття сейфті-румом. У випадку неочікуваної загрози, туди можна буде потрапити за 5 секунд.

Як і звичайне укриття, сейфті-рум не зможе захистити від прямого влучання ракети. Однак від найпоширеніших уражень, зокрема, уламкових, воно допоможе врятуватися.

Сейфті-руми встановлять навколо міжквартирного коридору, тобто якомога далі від зовнішніх стін. Це дозволить мінімізувати вплив вибухової хвилі та спричинених нею уламків.

Кожне таке приміщення матиме товсті залізобетонні стіни з посиленим армуванням, протиударними дверима, автономною системою вентиляції та сигналізатором. У буденності його можна буде використовувати як звичайну кімнату, наприклад, гардероб, домашній офіс, комору тощо.