Роки пошуків заради неймовірних краєвидів: як українка оселилася в будинку в італійському селі

Українка переїхала з орендованої квартири в центрі міста до села в Італії, бо мріяла про дім із власною територією та краєвидом на природу. Разом із хлопцем вона придбала фермерську садибу на схилах Апеннін.

Чому українка вирішила переїхати в село в Італії?

Українка Ірина Мазур розповідає в інстаграмі про свій досвід облаштування фермерського будинку в Італії.

Раніше українка разом із хлопцем жила в Італії, у квартирі в центрі міста. Помешкання вони орендували. Квартира була в будинку з 200-річною історією. Оселя нагадувала музей. Однак були свої нюанси – за вікном не було дерев, краєвид відкривався лише на сусідні будинки. А пара хотіла будинок із власною територією, щоб навколо бачити природу.

Який будинок вона з хлопцем обрала?

Разом із хлопцем українка придбала садибу в селі на схилах Апеннін, за 20 хвилин їзди від Модени. Раніше будинок використовували для агротуризму – тут приймали гостей, частували місцевими продуктами та вином, а також знайомили з сільським побутом.

Пошуки ідеального варіанту тривали три роки, а вирішальним фактором стали краєвиди, які нагадують Тоскану. Тепер дівчина ділиться в соцмережах процесом ремонту та декорування, адже попередні власники розбудували велику територію, що потребує оновлення. За її словами, це місце дарує відчуття справжнього дому, тишу природи та простір для творчих ідей.

До слова, відповідно до даних Numbeo вартість житла в Модені в лютому 2026 року становить 3 192,77 євро за квадратний метр, якщо йдеться про помешкання в центрі міста. На його околицях квадрат продають значно дешевше – у середньому за 1 952,22 євро.

Що відомо про купівлю українцями будинку в Італії?

Раніше пара з України купила мебльований будинок в Італії за дуже низькою ціною. Він обійшовся їм у приблизно 18 тисяч євро. Будинок повністю готовий до життя, з меблями та ремонтом. Розташована оселя за 8 кілометрів від міста Кампобассо.

Додаткові витрати включали нотаріуса, податки, юридичний супровід та перекладачів, що загалом додало приблизно 12 тисяч євро. В селі поруч є продуктовий магазин, бари, піцерія, пошта та медпункт, а до міста 10 хвилин їзди. Середня ціна житла в Італії значно вища, тому така покупка вважається бюджетною на місцевому ринку.