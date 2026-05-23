З міста у село: як дизайнерка перетворила стару хату за 1 500 доларів на атмосферний будинок

Переїзд із міста в село дедалі частіше стає не лише мрією, а й реальністю для українців. На Одещині дизайнерка інтер'єру та ландшафту змогла власноруч перетворити стару сільську хату на стильний простір для життя і відпочинку.

Стара хата за 1 500 доларів стала будинком мрії

Будинок в одному із сіл Одеської області його власниця Уляна придбала ще 15 років тому. Про процес відновлення житла в ютубі розповіла її товаришка Анастасія Сокол.

Тоді стара сторічна хата коштувала приблизно 1 500 доларів. За цей час оселю повністю реконструювали: добудували нову частину, перекрили дах та створили навколо атмосферний сад.

За словами Анастасії, усе починалося без великих бюджетів, але з величезного бажання змінити своє життя.

Особливу увагу приділили подвір'ю. Простір оформлювали у стилістиці японського саду, хоча зрештою він поєднав елементи пейзажного дизайну з природними особливостями місцевості. "Місцевий ландшафт доволі горбистий і чимось нагадує японські краєвиди", – каже жінка.



Хата у процесі ремонту / Скриншот з відео

Японський сад, ставок і альтанка з видом на захід сонця

Однією з головних родзинок подвір'я став сад із галявинами, зеленими куточками та ставком. За словами власниці, водойма мала символічне значення – у японській культурі вода асоціюється зі спокоєм та гармонією.

Спочатку ставок планували більшим, однак через високу вартість частину території довелося засипати. Попри це, господарям вдалося створити атмосферне місце для відпочинку та усамітнення.

Також на ділянці збудували простору альтанку, орієнтовану на схід і захід сонця. Саме там улітку можна спостерігати світанки, заходи сонця та відпочивати серед природи.

Створення саду стало для Уляни не лише творчим процесом, а й способом психологічного відновлення.

"Така робота з простором і рослинами – це просто натхнення для душі", – ділиться Анастасія.



Хата після ремонту / Скриншот з відео

Інтер'єр із відреставрованими меблями та піччю ручної роботи

Будинок має дві окремі житлові зони з кухнями, спальнями та санвузлами. Частину простору опалює камін, а в прибудові встановили піч, створену місцевим майстром. В інтер'єрі поєднали автентичні елементи, реставровані меблі та предмети ручної роботи.

Наприклад, у будинку зберегли старий вулик із номером, а частина меблів залишилася ще від попередніх господарів.

Особливу атмосферу створюють картини, гербарії та декоративні речі, які господарі збирали роками. Частину мистецьких робіт будинку дарують гості.



Хата всередині / Скриншот з відео

Інші історії облаштування старих будинків

Сім'я, яка купила стару хату на Дніпропетровщині за 8 тисяч доларів, зізналася, що життя в селі виявилося значно складнішим, ніж вони очікували. Постійні ремонти, великі витрати та побутові труднощі змусили власників по-іншому подивитися на переїзд за місто. Історія показує, що під час купівлі старого будинку важливо враховувати не лише ціну чи атмосферу, а й стан комунікацій, будинку та готовність до значних вкладень.

Ще одне подружжя українців, яке переїхало з міста у старий будинок у селі, показало, як змінило оселю через пів року після купівлі. За цей час господарі поступово оновили інтер'єр, облаштували подвір'я та адаптували простір для комфортного життя. Власники зізнаються, що попри труднощі сільського побуту не шкодують про переїзд, адже саме там знайшли спокій і можливість жити ближче до природи.