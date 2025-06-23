Квартира на випадок евакуації: як війна змінює підхід до купівлі нерухомості

За перший квартал 2025 року житло в Україні подорожчало, як і за минулий рік загалом. Такий ріст свідчить про те, що український ринок нерухомості адаптується до воєнних реалій. А захід країни став "подушкою безпеки" на випадок погіршення ситуації на фронті.

Відтак, нові реалії змінюють уявлення українців щодо купівлі нерухомості, каже президентка Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Олена Гайдамаха у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.

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Який новий тип інвестицій у нерухомість з'явився під час війни

За словами фахівчині Олени Гайдамахи, тепер люди з Дніпра купують квартири в Івано-Франківську, однак не живуть у новому місті, а повертаються до міста, де і жили.

Такий феномен має назву "страхового життя", тобто якщо у місті стане зовсім небезпечно, то можна переїхати подалі у власне житло десь на заході країни.

Нещодавно звернулася людина, яка хоче купити квартиру в Києві на випадок, якщо в Запоріжжі стане зовсім небезпечно,

– пояснює пані Олена.

Саме цей тренд породжує додатковий попит на житло у відносно безпечних регіонах України, а отже, можна зробити висновок, що війна породила новий тип інвестицій у нерухомість – у спокій та можливість швидко евакуюватись.

Регіони-лідери будівельної галузі

За словами Гайдамахи, серед лідерів міст, де відбувся будівельний бум, є Львів та Ужгород, найзахідніші обласні центри України.

На другому місці – Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

– Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці. На третьому місці – Вінниця, Рівне, Хмельницький та Луцьк.

Нещодавно їздила в Івано-Франківськ і мала таке спостереження: 10 хвилин потяг заїжджав у місто й увесь цей час ми проїжджали новобудови. Тож відмічаємо, що кількість новобудов на заході стрімко збільшується,

– додає президентка АФНУ.

Попри будівельний бум, він ще й супроводжується стрімким зростанням ціни. Спостерігається, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ціни у новобудовах могли зрости удвічі, а то й втричі.

Цікаво! Попри постійні обстріли саме Київ повернув собі статус міста з найдорожчим житлом, за даними ЛУН. Якщо наприкінці 2024 року 1-кімнатні квартири у столиці поступалися львівським квартирам, то зараз київські квартири коштують десь 65 тисяч доларів, випереджаючи Львів з цінами у 64,9 тисячі доларів.