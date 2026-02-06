Чи буде вигідно здавати житло офіційно: які зміни готує уряд

В Україні планують змінити правила оренди житла, щоб вивести ринок із тіні. Для власників квартир готують нові податкові умови та цифрові інструменти реєстрації, які мають зробити офіційну оренду простішою та вигіднішою.

Що саме пропонують змінити для орендодавців?

Держава прагне зробити офіційну оренду простою та економічно доцільною для власників, пише у соцмережах Олена Шуляк.

Дивіться також Нові обмеження "єОселі": через що можуть відмовити в іпотеці у 2026 році

Також депутатка спростувала інформацію, яку активно поширюють соцмережі, про введення великих штрафів за оренду житла без договору.

Олена Шуляк Народна депутатка України Ринок оренди в Україні зараз перебуває в стадії дикого капіталізму. Ніхто ні за що не відповідає, ніхто не захищений, і все це помножено на тотальну тінь і тотальну несплату податків. Але штрафи без реформи – це як лікувати відкритий перелом прикладанням листочка подорожника. Ефект буде однаковий. Нульовий.

Насамперед уряд планує перегляд податкового навантаження на дохід від здачі житла. Обговорюють можливість зниження ставок до 5 – 7%, щоб декларування доходів стало вигіднішим, ніж робота в тіні.

Паралельно планують запровадити обов'язкову реєстрацію договорів оренди у державній системі. Розглядається формат онлайн реєстрації через сервіс Дія. Якщо житло здають без офіційно оформленого договору, для власників можуть передбачити штрафи.

Також передбачена технічна інтеграція різних державних реєстрів. Це дозволить бачити реальні обсяги ринку оренди та ефективніше контролювати сплату податків з такого доходу.

Чому хочуть зробити договори оренди обов'язковими?

Одна з причин це велика частка тіньової оренди в Україні. Багато квартир здаються без жодних документів, тому сторони фактично залишаються без правового захисту, а бюджет не отримує податки.

До слова, офіційно зареєстрований договір фіксує права та обов'язки власника й орендаря. У разі конфлікту можна спиратися на документ, у якому прописані умови оплати, строки проживання та порядок розірвання угоди.

Які вигоди обіцяють тим, хто вийде з тіні?

Власникам, які працюватимуть офіційно, обіцяють зрозумілі та стабільні правила. Задекларований дохід від оренди можна буде офіційно підтвердити під час звернення до банків для отримання кредитів або іпотеки.

Також легальна здача житла зменшує ризики штрафів і претензій з боку податкової служби. Офіційний договір дисциплінує й орендарів, адже всі умови проживання та платежі зафіксовані письмово.

Окремо наголошують, що прозорі правила мають спростити взаємодію між власниками житла, орендарями та державними структурами, коли всі дані про оренду будуть офіційно зафіксовані.

Який штраф загрожує за неофіційну оренду?

Орендодавці, які здають квартиру без оформлення договору та сплати обов'язкових податків, можуть отримати штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень.

Окрім суттєвих фінансових стягнень, виявлені порушення автоматично призводять до перевірок і перевизначення зобов'язань. Це означає, що орендодавцеві доведеться не лише сплатити штраф, а й компенсувати весь обсяг несплачених податків із нарахуванням додаткових платежів.