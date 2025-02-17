Ціни зросли майже на 70%: у якій країні іноземцям заборонять купувати житло

Уряд Австралії тимчасово заборонить іноземним інвесторам купувати будинки. Це пов'язано із стрімким зростанням цін на житло в країні.

Іноземні інвестори не зможуть купувати нерухомість в Австралії протягом наступних двох років. Про це заявила міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл, пише 24 Канал, посилаючись на Bloomberg.

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Ціни на житло в Австралії зростають шаленими темпами

Житло в Австралії є одним із найнедоступніших у світі. Загострення цієї проблеми, до того ж на тлі кризи вартості життя, турбує виборців, особливо молодих. Навіть майбутні посадовці хвилюються, що не зможуть купити собі житло.

У столиці Австралії ціни на житло зросли майже на 70% за останні 10 років. Середня вартість становить близько 1,2 мільйона австралійських доларів, тобто 762 тисячі доларів США. Орендна плата також зростає.

Багатоповерхові житлові будинки в Серфес-Парадайз / Фото Pexels

Міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл каже, що обмеження для іноземних інвесторів введуть із 1 квітня 2025 року до 31 березня 2027 року. Податковій службі нададуть додаткове фінансування, щоб допомогти забезпечити дотримання цієї заборони. Потім обмеження переглянуть, адже імовірність, що його продовжать, існує.

Чи покращить ситуацію заборона для іноземців

Bloomberg пише, що заборона позитивно вплине на ціни, але, найімовірніше, цей вплив буде незначним.

Згідно з даними Податкового управління Австралії, за 12 місяців іноземці інвестували в житлову нерухомість на 4,9 мільярда австралійських доларів (враховуючи вільні території, нові та вторинні будинки). Збудоване житло становило близько третини від загальної кількості.