Иностранные инвесторы не смогут покупать недвижимость в Австралии в течение следующих двух лет. Об этом заявила министр жилищного строительства Клэр О'Нил, пишет 24 Канал, ссылаясь на Bloomberg.

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Цены на жилье в Австралии растут бешеными темпами

Жилье в Австралии является одним из самых недоступных в мире. Обострение этой проблемы, к тому же на фоне кризиса стоимости жизни, беспокоит избирателей, особенно молодых. Даже будущие чиновники волнуются, что не смогут купить себе жилье.

В столице Австралии цены на жилье выросли почти на 70% за последние 10 лет. Средняя стоимость составляет около 1,2 миллиона австралийских долларов, то есть 762 тысячи долларов США. Арендная плата также растет.

Многоэтажные жилые дома в Серфес-Парадайз / Фото Pexels

Министр жилищного строительства Клэр О'Нил говорит, что ограничения для иностранных инвесторов введут с 1 апреля 2025 года до 31 марта 2027 года. Налоговой службе предоставят дополнительное финансирование, чтобы помочь обеспечить соблюдение этого запрета. Затем ограничения пересмотрят, ведь вероятность, что его продолжат, существует.

Улучшит ли ситуацию запрет для иностранцев

Bloomberg пишет, что запрет положительно повлияет на цены, но, вероятнее всего, это влияние будет незначительным.

Согласно данным Налогового управления Австралии, за 12 месяцев иностранцы инвестировали в жилую недвижимость на 4,9 миллиарда австралийских долларов (учитывая свободные территории, новые и вторичные дома). Построенное жилье составляло около трети от общего количества.