Від 100 тисяч на енергонезалежність будинку: як працюватиме нова програма "СвітлоДім"

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск нової програми підтримки багатоквартирних будинків в умовах проблем з електропостачанням. Йдеться про допомогу мешканцям, які змушені жити під час тривалих відключень світла.

Як працюватиме нова програма?

Програма "СвітлоДім" передбачає державне фінансування для забезпечення автономного електроживлення житлових будинків, повідомила у соцмережах Юлія Свириденко.

Підтримку зможуть отримати ОСББ та житлові кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності.

Розмір допомоги становитиме від 100 до 300 тисяч гривень на один будинок. Ці кошти дозволено спрямувати на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого обладнання, яке допоможе підтримувати базові потреби будинку під час знеструмлень.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Подати заявку можуть об'єднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів.

Програма діятиме лише в громадах, де зафіксовано надзвичайну ситуацію в енергетиці. Першими її запустять у Києві та Київській області. Про початок подання заявок Мінрозвитку мають повідомити згодом.

Який ще житловий проєкт готує держава?

Паралельно працюють над іншим напрямом у сфері житла, повідомляють Мінрозвитку. Уряд разом з міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає пілотний проєкт зі створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

Перший етап стартує у лютому – березні 2026 року. Фахівці оглянуть близько 60 об’єктів у трьох областях – Київській, Полтавській та Івано-Франківській. Після технічної оцінки визначать, які будівлі найкраще підходять для реконструкції під квартири для переселенців.

Наступний крок запланований на квітень – травень. Тоді мають підготувати план перебудови для 10 – 15 відібраних будівель із розрахунками вартості переобладнання та обсягів робіт.

Окремо готують запуск цифрової системи обліку соціального житла для ВПО. Її планують запустити восени 2026 року, щоб громади бачили доступні об’єкти та могли планувати подальше розширення програми.