Уряд урізає видатки на благоустрій: що буде з будівництвом і працівниками

Рішення уряду про скорочення та перенесення фінансування некритичних видатків на благоустрій може вдарити не лише по нових проєктах. Воно змушує підрядників готуватися до найгірших сценаріїв, а робітників – хвилюватися за свої робочі місця.

Що буде з проєктами після припинення фінансування

Підприємства, які вже мають укладені договори з державними органами та органами місцевого самоврядування, змушені будуть "згортати" свою роботу, пояснив в ексклюзивному коментарі 24 Каналу юрист Андрій Шелих.

За його словами, у разі зупинки надходжень з бюджету державним органам чи місцевій владі, компанії, найімовірніше, завершать лише ті роботи, які вже були оплачені. Після чого співпрацю можуть поставити на паузу до відновлення фінансування.

Це пов’язано з тим, що підприємства, які мають відповідні контракти, не зацікавлені працювати на збиток без гарантій отримання компенсації,

– зазначив Шелих.

При цьому він пояснив, що офіційної інформації про запровадження окремого перехідного періоду для адаптації бізнесу наразі немає.

Натомість запропонований урядом режим тотальної економії може призвести до порушення зобов’язань з оплати послуг та неможливості для підприємств продовжити виконання робіт,

– зауважив експерт.

Чи загрожує працівникам втрата роботи

Юрист додав, що зупинка масштабних проєктів з благоустрою неминуче завдасть фінансових збитків компаніям. Це може позначитися на працівниках підприємств, які виконують такі замовлення.

Річ у тім, що типові договори підряду на виконання послуг із благоустрою не передбачають окремих гарантій для працівників комунальних і приватних підприємств на випадок порушень з боку замовника.

Водночас експерт упевнений, що говорити про те, що через замороження окремих проєктів тисячі працівників одразу втратять роботу, наразі підстав немає.

Варіант масових звільнень через замороження окремих будівельних проєктів є малоймовірним,

– наголосив Шелих.

Нагадаємо, уряд відклав фінансування частини некритичних видатків, зокрема будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів і благоустрою, на тлі складної ситуації у бюджеті та затримки частини міжнародної допомоги. Натомість ресурси спрямують на оборону та соціальні потреби.