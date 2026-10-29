Правительство сокращает расходы на благоустройство: что будет со строительством и работниками

Что станет с проектами после прекращения финансирования

Предприятия, у которых уже заключены договоры с государственными органами и органами местного самоуправления, будут вынуждены "сворачивать" свою работу, пояснил в эксклюзивном комментарии 24 Канала юрист Андрей Шелих.

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Прогнозы

По его словам, в случае прекращения поступлений из бюджета государственным органам или местным властям компании, скорее всего, завершат только те работы, которые уже были оплачены. После чего сотрудничество может быть приостановлено до возобновления финансирования.

Это связано с тем, что предприятия, имеющие соответствующие контракты, не заинтересованы работать в убыток без гарантий получения компенсации– отметил Шелих.

При этом он пояснил, что официальной информации о введении отдельного переходного периода для адаптации бизнеса пока нет.

Зато предложенный правительством режим тотальной экономии может привести к нарушению обязательств по оплате услуг и невозможности предприятий продолжить выполнение работ– отметил эксперт.

Грозит ли работникам потеря работы

Юрист добавил, что остановка масштабных проектов по благоустройству неизбежно приведет к финансовым убыткам для компаний. Это может отразиться на работниках предприятий, выполняющих такие заказы.

Дело в том, что типовые договоры подряда на оказание услуг по благоустройству не предусматривают отдельных гарантий для работников коммунальных и частных предприятий на случай нарушений со стороны заказчика.

В то же время эксперт уверен, что говорить о том, что из-за замораживания отдельных проектов тысячи работников сразу потеряют работу, пока нет оснований.

Вариант массовых увольнений из-за замораживания отдельных строительных проектов маловероятен– подчеркнул Шелих.

Напомним, правительство отложило финансирование части некритических расходов, в частности строительства, реконструкций, капитальных ремонтов и благоустройства, на фоне сложной ситуации с бюджетом и задержки части международной помощи. Вместо этого ресурсы будут направлены на оборону и социальные нужды.