Уряд урізає видатки на благоустрій: що буде з будівництвом і працівниками

Що буде з проєктами після припинення фінансування

Підприємства, які вже мають укладені договори з державними органами та органами місцевого самоврядування, змушені будуть "згортати" свою роботу, пояснив в ексклюзивному коментарі 24 Каналу юрист Андрій Шелих.

Adv

Прогнози

За його словами, у разі зупинки надходжень з бюджету державним органам чи місцевій владі, компанії, найімовірніше, завершать лише ті роботи, які вже були оплачені. Після чого співпрацю можуть поставити на паузу до відновлення фінансування.

Це пов’язано з тим, що підприємства, які мають відповідні контракти, не зацікавлені працювати на збиток без гарантій отримання компенсації– зазначив Шелих.

При цьому він пояснив, що офіційної інформації про запровадження окремого перехідного періоду для адаптації бізнесу наразі немає.

Натомість запропонований урядом режим тотальної економії може призвести до порушення зобов’язань з оплати послуг та неможливості для підприємств продовжити виконання робіт– зауважив експерт.

Чи загрожує працівникам втрата роботи

Юрист додав, що зупинка масштабних проєктів з благоустрою неминуче завдасть фінансових збитків компаніям. Це може позначитися на працівниках підприємств, які виконують такі замовлення.

Річ у тім, що типові договори підряду на виконання послуг із благоустрою не передбачають окремих гарантій для працівників комунальних і приватних підприємств на випадок порушень з боку замовника.

Водночас експерт упевнений, що говорити про те, що через замороження окремих проєктів тисячі працівників одразу втратять роботу, наразі підстав немає.

Варіант масових звільнень через замороження окремих будівельних проєктів є малоймовірним– наголосив Шелих.

Нагадаємо, уряд відклав фінансування частини некритичних видатків, зокрема будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів і благоустрою, на тлі складної ситуації у бюджеті та затримки частини міжнародної допомоги. Натомість ресурси спрямують на оборону та соціальні потреби.