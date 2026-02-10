В Україні хочуть відсіяти випадкових рієлторів: як зміниться ринок оренди

Цьогоріч ринок оренди житла в Україні може суттєво змінитися. У Верховній Раді готують нові правила для ріелторів та орендодавців, щоб вивести з тіні значну частину угод.

Що змінить законопроєкт для рієлторів?

Для рієлторів планують створити документ, який має чітко врегулювати вимоги до фахівців, правил надання послуг та відповідальності перед клієнтами, зазначили у Верховній Раді.

Зараз на ринку поряд із професійними агентами працюють і випадкові посередники, які беруть комісію без гарантій якості.

Олена Шуляк Народна депутатка України Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов'язків: не демонструють об'єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги.

Станом на 9 лютого до комітету долучилися близько ста експертів. Вони напрацьовують пропозиції, що мають відокремити фахових рієлторів від тих, хто працює без підготовки та стандартів. Також обговорюють інструменти захисту клієнтів у разі недобросовісних дій посередників.

Чому оренда залишається у тіні?

За словами Олени Шуляк, однією з ключових причин тіньового ринку є високі податки для орендодавців. За даними податкових органів, у 2024 році офіційно задекларували доходи від оренди лише близько 900 осіб по всій країні. Більшість власників житла не відображають такі прибутки у звітності.

Нині орендодавець сплачує близько 23% від отриманого доходу. Для багатьох власників це відчутне навантаження, тому вони домовляються з квартирантами неофіційно. У підсумку держава недоотримує податки, а орендарі часто залишаються без правового захисту.

Що зміниться для орендодавців?