В Україні хочуть відсіяти випадкових рієлторів: як зміниться ринок оренди
- У Верховній Раді готують нові правила для ріелторів, щоб відокремити фахівців від випадкових посередників і забезпечити захист клієнтів.
- Високі податки для орендодавців є причиною тіньового ринку оренди, що призводить до недоотримання державою податків і відсутності правового захисту орендарів.
Цьогоріч ринок оренди житла в Україні може суттєво змінитися. У Верховній Раді готують нові правила для ріелторів та орендодавців, щоб вивести з тіні значну частину угод.
Що змінить законопроєкт для рієлторів?
Для рієлторів планують створити документ, який має чітко врегулювати вимоги до фахівців, правил надання послуг та відповідальності перед клієнтами, зазначили у Верховній Раді.
Зараз на ринку поряд із професійними агентами працюють і випадкові посередники, які беруть комісію без гарантій якості.
Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов'язків: не демонструють об'єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги.
Станом на 9 лютого до комітету долучилися близько ста експертів. Вони напрацьовують пропозиції, що мають відокремити фахових рієлторів від тих, хто працює без підготовки та стандартів. Також обговорюють інструменти захисту клієнтів у разі недобросовісних дій посередників.
Чому оренда залишається у тіні?
За словами Олени Шуляк, однією з ключових причин тіньового ринку є високі податки для орендодавців. За даними податкових органів, у 2024 році офіційно задекларували доходи від оренди лише близько 900 осіб по всій країні. Більшість власників житла не відображають такі прибутки у звітності.
Нині орендодавець сплачує близько 23% від отриманого доходу. Для багатьох власників це відчутне навантаження, тому вони домовляються з квартирантами неофіційно. У підсумку держава недоотримує податки, а орендарі часто залишаються без правового захисту.
Що зміниться для орендодавців?
Законопроєкт пропонує знизити податкове навантаження для тих, хто офіційно здає житло. Обговорюють можливість зниження ставок до 5 – 7%, щоб декларування доходів від оренди житла стало вигіднішим, ніж робота в тіні.
Паралельно обговорюють механізми контролю за ринком. Серед варіантів є фіксація договорів оренди або інші способи обліку таких угод. Також можуть запровадити відповідальність для тих, хто й надалі здаватиме житло повністю в тіні.