Чи можуть виселити з квартири з пропискою: у яких випадках це можливо

Виселення з житла у 2026 році в Україні можливе навіть за наявності прописки. Реєстрація місця проживання не є правом власності та не гарантує, що людина не втратить право користування квартирою у разі судового спору.

Чи можна виселити людину з пропискою?

Прописка є лише адміністративним підтвердженням місця проживання, вона не створює майнових прав і не робить особу співвласником житла, зазначено у Житловому кодексі.

Водночас Конституція України забороняє позбавляти житла без рішення суду. Це означає, що виселення без судової процедури є незаконним.

Які підстави для виселення через суд?

Суд може задовольнити позов власника, якщо встановить, що особа:

систематично порушує правила користування житлом;

псує або знищує майно;

використовує квартиру не за призначенням;

створює умови, які унеможливлюють спільне проживання.

Окрім поведінки, враховується і фактичний зв'язок із житлом. Якщо людина тривалий час не проживає у квартирі та не бере участі у витратах на її утримання, це може стати аргументом для визнання втрати права користування.

Важливо! Наявність реєстрації не гарантує захисту від виселення. Якщо суд визнає, що право користування втрачено, особу можуть зобов'язати залишити квартиру навіть за наявності прописки.

Разом із тим суд враховує конкретні обставини, зокрема склад сім'ї, наявність дітей або інші соціальні фактори.

Що перевіряє суд під час розгляду справи?

Під час розгляду справи про виселення суд зазвичай з'ясовує:

чи фактично проживає особа за адресою реєстрації;

чи сплачує комунальні послуги;

чи має інше житло;

які стосунки пов'язують особу з власником.

Рішення ухвалюється з урахуванням усіх доказів. Для підтвердження порушень власник може надати протоколи поліції, акти ОСББ або керуючої компанії, письмові скарги сусідів, документи про заборгованість.

Кого неможливо виселити навіть через суд?

В Україні неможливо примусово виселити співвласників житла, неповнолітніх дітей, осіб, які вселені на законних підставах, військовозобов'язаних та мобілізованих, а також осіб з довічним правом користування житлом.