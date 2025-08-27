Холодні інтер'єри та мінімалізм так заполонили світ дизайну, що тепер до нього прагнуть усі. Однак відсутність габаритних меблів чи декору не завжди свідчить про стиль і красу, тим паче білі стіни та сірі меблі вже починають набридати.

Вітальня Тома Круза якраз і затишна через те, що там немає холодних кольорів, є великі м'які меблі та характерний декор. А гірські краєвиди за вікном лише доповнюють загальну квартиру, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

Яка вітальня в будинку Тома Круза?

Це дуже затишна кімнатна найперше завдяки дерев'яним панелям та акцентному каміну. А різноманітні текстури, як-от шкіряні крісла та плетений килим, чудово урізноманітнюють інтер'єр, водночас не порушуючи загальної атмосфери.

З декору Том Круз використав художні книги на столі, вази та скульптури, що порушує всі правила мінімалізму. Дизайнери називають вітальню актора "стилем хатини", адже дерево в такому дизайні є невід'ємним атрибутом. За їхніми словами, повторити такий дизайн досить легко.

Щоб створити у вітальні атмосферу хатини, дерев'яні панелі – чудовий початок, що миттєво надає відчуття тепла та характеру. Збалансуйте насиченість деревини легшими, текстурованими елементами, такими як м'які вовняні пледи, лляні подушки або плюшевий килим з овчини, що допоможе зберегти затишок і не надто темний чи важкий вигляд,

– порадила дизайнерка Клер Гарнер.

"Натуральні матеріали, такі як камінь, шкіра та плетені кошики, також можуть доповнювати дерево та допомагати підкреслювати той шарм, який відчувається у сільському будиночку", – кажуть експерти.

Вибір освітлення також має вирішальне значення. У такому випадку краще використати "багаторівневий підхід", як у Тома Круза. Актор обрав кілька настельних ламп та ще одну настільну. Так йому вдалося створити "осередки тепла та привабливого сяйва", коментують дизайнери.

Щодо кольору, то варто обирати землисті тони, як-от коричневий, насичений зелений, теплий охристий та м'які нейтральні, зокрема бежевий та природний деревний.