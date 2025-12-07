Укр Рус
7 грудня, 23:58
2 мільйони на житло: хто з українців зможе отримати ваучер від держави

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 грудня в Україні реалізовують новий етап допомоги для ВПО з тимчасово окупованих територій.
  • Право на допомогу мають особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року, які проживали на ТОТ, мають довідку ВПО.

З 1 грудня в Україні почали реалізовувати новий етап допомоги для деяких ВПО з тимчасово окупованих територій. Як відомо, ці громадяни зможуть отримати спеціальний ваучер від держави на 2 мільйони гривень.

Хто має право на таку допомогу?

Зараз почали реалізовувати перший етап цієї програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністр України

Розширюємо підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З 1 грудня ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через Дію.

Зверніть увагу! Йдеться про осіб, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року.

Окрім вказаних вимог, також потрібно, щоб особа, яка претендує на цю допомогу:

  • мала підтвердження про проживання раніше на ТОТ;
  • мала актуальну довідку ВПО, де вказано адресу фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
  • не мала іншого житла на підконтрольній Україні території;

Важливо! Винятком з цього правила є непогашена іпотека та житло, що знаходиться  в зоні бойових дій.

  • не отримувала житлову підтримку через інші програми;
  • не мала чинних заяв за програмою "єВідновлення".

Як можна витратити ваучер на житло?

Ваучер потрібно використати протягом 5 років після отриманні. За допомогою нього можна:

  • інвестувати у будівництво;
  • погасити іпотеку;
  • також його можна використати як перший внесок.

Потрібно знати! Після того, як житло буде придбано, на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження. Таким чином держава хоче "захистити себе" від нецільового використання допомоги, повідомляє Дія.

Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета – щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну, 
– каже Свириденко.

Що ще важливо про цю програму?

  • Окрім особи, яка подає заявку, також правило про наявність житла та отримання допомоги від держави, поширюється на деяких рідних. Йдеться про дружину та дітей.

  • Цей ваучер не компенсує зруйноване або пошкоджене житло на ТОТ. Право власності на тимчасово окупованій території також не скасовується.

Зауважте! Ці гроші надходять безготівково на рахунок продавця чи банку.