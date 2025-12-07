2 мільйони на житло: хто з українців зможе отримати ваучер від держави

З 1 грудня в Україні почали реалізовувати новий етап допомоги для деяких ВПО з тимчасово окупованих територій. Як відомо, ці громадяни зможуть отримати спеціальний ваучер від держави на 2 мільйони гривень.

Хто має право на таку допомогу?

Зараз почали реалізовувати перший етап цієї програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Розширюємо підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З 1 грудня ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через Дію.

Зверніть увагу! Йдеться про осіб, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року.

Окрім вказаних вимог, також потрібно, щоб особа, яка претендує на цю допомогу:

мала підтвердження про проживання раніше на ТОТ;

мала актуальну довідку ВПО, де вказано адресу фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не мала іншого житла на підконтрольній Україні території;

Важливо! Винятком з цього правила є непогашена іпотека та житло, що знаходиться в зоні бойових дій.

не отримувала житлову підтримку через інші програми;

не мала чинних заяв за програмою "єВідновлення".

Як можна витратити ваучер на житло?

Ваучер потрібно використати протягом 5 років після отриманні. За допомогою нього можна:

інвестувати у будівництво;

погасити іпотеку;

також його можна використати як перший внесок.

Потрібно знати! Після того, як житло буде придбано, на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження. Таким чином держава хоче "захистити себе" від нецільового використання допомоги, повідомляє Дія.

Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета – щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну,

– каже Свириденко.

Що ще важливо про цю програму?

Окрім особи, яка подає заявку, також правило про наявність житла та отримання допомоги від держави, поширюється на деяких рідних. Йдеться про дружину та дітей.

Цей ваучер не компенсує зруйноване або пошкоджене житло на ТОТ. Право власності на тимчасово окупованій території також не скасовується.

Зауважте! Ці гроші надходять безготівково на рахунок продавця чи банку.