Втратили документи на квартиру: як тепер підтвердити право власності

Втрата документів на квартиру чи будинок лякає багатьох власників. Однак сам факт зникнення паперів не означає втрату права власності, адже ключові відомості про нерухомість можуть зберігатися в державних реєстрах та архівах.

Що робити, якщо документ на житло втрачений?

Перш за все потрібно встановити, який саме документ було втрачено та хто його видавав. Саме від цього залежить подальший порядок відновлення, повідомляє Міністерство юстиції.

Дивіться також Старі документи не актуальні: що варто перевірити власникам житла

Якщо це був нотаріально посвідчений документ, варто звернутися до нотаріуса, який його оформлював. У разі якщо нотаріус більше не працює, документи передаються до державного нотаріального архіву. Там можна отримати дублікат або архівну копію.

Коли йдеться про старі свідоцтва про право власності, видані органами місцевої влади або БТІ, слід звертатися до відповідного органу або архівної установи.

Часто інформація про об'єкт зберігається в інвентаризаційних справах, особливо на нерухомість оформлену до 2013 року.

Також важливо перевірити наявність даних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зробити це можна через Дію. Витяг із реєстру нерідко стає основним підтвердженням права власності навіть без паперового документа.

Які документи вважаються підтвердженням права власності?

Право власності на житло можуть підтверджувати такі документи:

нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу, дарування, спадщини;

свідоцтва про право власності на житло;

документи про приватизацію квартири;

рішення суду про визнання права власності;

документи про прийняття новобудови в експлуатацію;

Витяг із Державного реєстру прав на нерухоме майно, який містить актуальні дані про власника нерухомості, вважається основним.

Як підтвердити право власності через суд?

Якщо відновити документ через нотаріуса, орган влади або архів неможливо, доведеться звертатися до суду. У такому випадку подається позов про визнання права власності або про встановлення юридичного факту його набуття.

У суді потрібно надати всі можливі докази:

копії старих документів;

технічна документація;

квитанції.

А також свідчення людей, які можуть підтвердити обставини набуття житла. Після рішення суду право власності можна офіційно зареєструвати в державному реєстрі.

Які помилки в реєстрації призводять до втрати майна?

Помилки під час державної реєстрації права власності, навіть суто технічні або процедурні, здатні спричинити відчутні проблеми для власника. Якщо державний реєстратор некоректно оформив відомості або вніс неправильні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, такий запис можуть визнати недійсним і скасувати.