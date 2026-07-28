Не лише іпотека: як українці можуть купити житло через оренду

В Україні житло можна придбати не лише через звичайну купівлю або іпотеку. Один із варіантів – оренда з подальшим викупом, однак для державного та комунального житла передбачені окремі умови.

Як працює оренда житла з викупом

Оренда з викупом дозволяє користуватися житлом і поступово сплачувати платежі, визначені договором. Орендодавцем у такій угоді є юридична особа, а орендарем – фізична, повідомили у ДСП.

Договір можна укласти на строк до 30 років. Після повної сплати орендних платежів житло переходить у власність орендаря. Це може статися після завершення строку договору або раніше, якщо людина повністю розрахувалася достроково.

Оформити таким способом можна не лише готове житло. Договір може стосуватися і майнових прав на нерухомість, будівництво якої ще не завершене. Щоб житло перейшло у власність орендаря, на ньому не повинно бути обтяжень чи інших обмежень, які цьому перешкоджають.

Договір також може передбачати передачу іншій особі права на отримання орендних платежів.

Нагадаємо, окремі правила діють для державного та комунального житла. Його можуть викупити люди, які проживають у такому помешканні не менше 10 років. Ця вимога стосується саме такого житла, а не оренди з викупом загалом.

Продати його за зниженою ціною не можна. Вартість викупу не може бути нижчою за вартість нового житла, потрібного для заміни цього помешкання. Кошти від такої оренди з викупом надходять до фонду. З нього фінансують створення нового житла для оренди та утримання житлового фонду.