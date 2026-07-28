Як працює оренда житла з викупом
Оренда з викупом дозволяє користуватися житлом і поступово сплачувати платежі, визначені договором. Орендодавцем у такій угоді є юридична особа, а орендарем – фізична, повідомили у ДСП.
Договір можна укласти на строк до 30 років. Після повної сплати орендних платежів житло переходить у власність орендаря. Це може статися після завершення строку договору або раніше, якщо людина повністю розрахувалася достроково.
Оформити таким способом можна не лише готове житло. Договір може стосуватися і майнових прав на нерухомість, будівництво якої ще не завершене. Щоб житло перейшло у власність орендаря, на ньому не повинно бути обтяжень чи інших обмежень, які цьому перешкоджають.
Договір також може передбачати передачу іншій особі права на отримання орендних платежів.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Нагадаємо, окремі правила діють для державного та комунального житла. Його можуть викупити люди, які проживають у такому помешканні не менше 10 років. Ця вимога стосується саме такого житла, а не оренди з викупом загалом.
Продати його за зниженою ціною не можна. Вартість викупу не може бути нижчою за вартість нового житла, потрібного для заміни цього помешкання. Кошти від такої оренди з викупом надходять до фонду. З нього фінансують створення нового житла для оренди та утримання житлового фонду.