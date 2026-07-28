Как работает аренда жилья с выкупом

Аренда с выкупом позволяет пользоваться жильем и постепенно уплачивать платежи, определенные договором. Арендодателем в таком соглашении является юридическое лицо, а арендатором – физическое, сообщили в ДСП.

Договор можно заключить на срок до 30 лет. После полной оплаты арендных платежей жилье переходит в собственность арендатора. Это может произойти по истечении срока договора или раньше, если человек полностью рассчитался досрочно.

Оформить таким способом можно не только готовое жилье. Договор может касаться и имущественных прав на недвижимость, строительство которой еще не завершено. Чтобы жилье перешло в собственность арендатора, на нем не должно быть обременений или других препятствующих этому ограничений.

Договор может предусматривать передачу другому лицу права на получение арендных платежей.

Напомним, отдельные правила действуют для государственного и коммунального жилья. Его могут выкупить люди, проживающие в таком доме не менее 10 лет. Это требование касается именно такого жилья, а не аренды с выкупом в целом.

Продать его по сниженной цене нельзя. Стоимость выкупа не может быть ниже стоимости нового жилья, необходимого для замены этого жилья. Средства от такой аренды с выкупом поступают в фонд. С него финансируют создание нового жилья для аренды и содержания жилищного фонда.