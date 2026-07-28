Как работает аренда жилья с выкупом
Аренда с выкупом позволяет пользоваться жильем и постепенно уплачивать платежи, определенные договором. Арендодателем в таком соглашении является юридическое лицо, а арендатором – физическое, сообщили в ДСП.
Договор можно заключить на срок до 30 лет. После полной оплаты арендных платежей жилье переходит в собственность арендатора. Это может произойти по истечении срока договора или раньше, если человек полностью рассчитался досрочно.
Оформить таким способом можно не только готовое жилье. Договор может касаться и имущественных прав на недвижимость, строительство которой еще не завершено. Чтобы жилье перешло в собственность арендатора, на нем не должно быть обременений или других препятствующих этому ограничений.
Договор может предусматривать передачу другому лицу права на получение арендных платежей.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, отдельные правила действуют для государственного и коммунального жилья. Его могут выкупить люди, проживающие в таком доме не менее 10 лет. Это требование касается именно такого жилья, а не аренды с выкупом в целом.
Продать его по сниженной цене нельзя. Стоимость выкупа не может быть ниже стоимости нового жилья, необходимого для замены этого жилья. Средства от такой аренды с выкупом поступают в фонд. С него финансируют создание нового жилья для аренды и содержания жилищного фонда.