Як зекономити на продажі житла: в США є платформа без рієлторів

Підприємець з Боулдера, США, запустив стартап на базі штучного інтелекту. Стартап став вірусним, адже допомагає продати нерухомість без зайвих комісій та агентів, що суттєво економить кошти продавцям.

Річ у тім, що середня комісія агента з нерухомості в США становить десь від 5% до 6% від вартості продажу, а програма на основі ШІ допомагає уникнути цих комісійних, передає 24 Канал з посиланням на видання Axios.

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Як платформа може зекономити продавцям на продажі житла?

Американець Майк Чемберс зі штату Колорадо створив платформу Ridley без агентів нерухомості на базі штучного інтелекту.

Він заявив, що більшість продавців насправді не потребують агента. Їм лише потрібні правильні інструменти для цього.

Головна місія цієї платформи – надати споживачам можливість самостійно контролювати процес і заощадити десятки тисяч доларів на непотрібних комісіях,

– сказав Чемберс виданню.

Отже, платформа Ridley розбиває процес продажу житла на етапи за допомогою контрольних списків, інструкцій зі штучного інтелекту та підтримки людей. До інструментів входять такі:

Ціноутворення за допомогою штучного інтелекту з урахуванням оновлень, дефектів, функцій та ринкових даних,

за допомогою штучного інтелекту з урахуванням оновлень, дефектів, функцій та ринкових даних, Конструктор сторінок нерухомості для прямих пропозицій та показів,

нерухомості для прямих пропозицій та показів, Доступ до MLS через партнерських брокерів,

через партнерських брокерів, Центр документів зі зручними попередньо заповненими формами та виділеними поясненнями.

зі зручними попередньо заповненими формами та виділеними поясненнями. Планувальник постачальників через Thumbtack для фотографів, інспекторів та інших.

Зауважте! За словами розробника, на платформі вже виставлено будинків на продаж на суму у понад 30 мільйонів доларів.