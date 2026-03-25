Житлові ваучери для ВПО профінансували: хто отримає до 2 мільйонів гривень

Уряд почав фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Програма дозволяє отримати до 2 мільйонів гривень на житло, але кількість отримувачів обмежена через дефіцит коштів.

Хто отримає житлові ваучери та скільки коштів виділила держава?

Фінансування житлових ваучерів відбувається в межах програми "єВідновлення". Цьогоріч держава виділила 6,6 мільярда гривень, що дозволить забезпечити житлом понад 3,3 тисячі родин, зазначили на Урядовому порталі.

Отримати допомогу можуть ВПО з ТОТ, які належать до вразливих категорій. Йдеться про учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, пише Міністерство розвитку громад.

Розмір одного житлового ваучера становить до 2 мільйонів гривень на сім'ю. Сума визначається індивідуально залежно від складу родини та інших умов програми.

Попит на програму значно перевищує її можливості. Після запуску подання заяв у грудні 2025 року надійшло понад 32 тисячі заявок, з яких близько 20 тисяч отримали позитивні рішення, але очікують фінансування. У 2026 році наявний ресурс дозволяє забезпечити лише частину заявників.

На що можна витратити житловий ваучер?

Житловий ваучер має цільове призначення і може бути використаний лише на забезпечення житлом. Програма передбачає кілька варіантів використання коштів залежно від потреб отримувача.

Зокрема, ваучер можна спрямувати на:

купівлю житла на первинному ринку;

купівлю житла на вторинному ринку;

інвестування в новобудову;

будівництво приватного будинку;

погашення іпотечного кредиту;

перший внесок за іпотекою.

Важливо, що кошти не видаються готівкою, а перераховуються безпосередньо на придбання житла. Після його активізації отримувач має обмежений строк, орієнтовно 60 днів, щоб скористатися ваучером.

Як подати заявку на отримання ваучера?

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна через застосунок Дія. Саме дата подання визначає місце заявника в черзі на фінансування.

Після подання заявки інформацію перевіряють уповноважені органи. У разі позитивного рішення заявник отримує підтвердження і переходить до етапу фінансування, пояснює нардеп Павло Фролов.

Додатково передбачено розширення можливостей подання заяв. Зокрема, у майбутньому це можна буде зробити через ЦНАП або за участю нотаріусів, однак наразі основним інструментом залишається Дія.

