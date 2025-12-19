Переуступка квартири у новобудові: що перевірити та як придбати житло без ризиків

Купівля квартири по переуступці прав часто розглядається як можливість заощадити на первинному ринку житла або придбати квартиру в популярному житловому комплексі. Угода потребує уважної перевірки документів і розуміння всіх етапів оформлення.

Що таке переуступка квартири і як вона працює?

Переуступка квартири означає передачу прав вимоги на майбутнє житло від первинного інвестора іншій особі, пише 24 Канал з посиланням на РІЕЛ.

Важливо! Покупець не отримує квартиру у власність одразу, а вступає в інвестиційні відносини із забудовником замість попереднього інвестора. Після завершення будівництва саме покупець оформлює право власності на квартиру.

Такий формат угоди зазвичай використовується, коли інвестор продає квартиру ще до введення будинку в експлуатацію. Для покупця це спосіб придбати житло на іншому етапі будівництва та з іншими умовами, ніж у відділі продажів забудовника.

Які переваги та ризики має купівля по переуступці?

Серед основних переваг варто відзначити нижчу вартість у порівнянні з цінами забудовника на фінальному етапі продажів. Також переуступка дозволяє купити квартиру в комплексі, де офіційно вже немає вільних варіантів.

Ризики пов'язані з тим, що покупець отримує право вимоги, а не готове житло. Можливі додаткові витрати, зокрема плата забудовнику за оформлення переуступки та нотаріальні послуги. Якщо первинний інвестор не виконав фінансові зобов'язання, ці питання доведеться вирішувати новому покупцеві.

Що потрібно перевірити перед купівлею квартири по переуступці?

Перед підписанням договору варто перевірити такі моменти:

наявність у забудовника прав на земельну ділянку та дозвільних документів на будівництво;

умови первинного договору, зокрема чи дозволена переуступка прав;

повноту оплат за квартиру з боку інвестора та відсутність заборгованостей;

згоду забудовника на переуступку конкретного об'єкта;

відсутність обтяжень або обмежень щодо квартири.

Такий перелік допоможе знизити ризики та уникнути проблем уже після укладення угоди, зазначають в агентстві нерухомості "Маяк".

Як оформлюється переуступка і які документи потрібні?

Для початку треба знайти об'єкт, який ви б хотіли придбати та перевірити чи первинний інвестор реально володіє правами на квартиру.

Переконайтеся, що забудовник має всі необхідні дозволи на будівництво та дотримується термінів. Також договір переуступки має бути узгоджений зі забудовником.

Оформлення відбувається шляхом підписання договору відступлення прав, який посвідчується нотаріусом. Покупець готує паспорт, ідентифікаційний код та, за потреби, згоду подружжя. Продавець надає договір із забудовником і документи, що підтверджують оплату квартири.

Скільки може коштувати оформлення прав власності?