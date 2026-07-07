Спадкову квартиру не вийде просто продати: який документ потрібен для угоди

Успадковану квартиру або будинок не можна одразу продати лише тому, що людина фактично прийняла спадщину. Для цього потрібен документ, який підтверджує право спадкоємця на майно, і без нього нотаріус не завершить угоду.

Без якого документа не продати спадкову квартиру

Щоб продати успадковане житло, спадкоємець має отримати свідоцтво про право на спадщину, повідомляє Міністерство юстиції України.

Дивіться також Стара хата, пічка й сонячні панелі: як власники відновили 126-річний будинок

Цей документ підтверджує, що людина законно отримала майно і може далі оформлювати право власності. Свідоцтво потрібне не лише для квартири чи будинку. Без нього не вийде розпоряджатися земельною ділянкою, гаражем або іншою нерухомістю, яка перейшла у спадок.

Документ видає нотаріус після оформлення спадкових прав. У деяких населених пунктах це також можуть робити уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування.

Поки свідоцтва немає, спадкоємець фактично обмежений у діях із майном. Він не може продати житло, подарувати його, обміняти, передати в іпотеку або укласти іншу угоду з нерухомістю.

Коли можна оформити право власності на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину можна отримати після шести місяців із дня відкриття спадщини. Якщо спадкоємців кілька, кожному видають окремий документ із зазначенням його частки.

Після цього потрібно пройти ще один етап – зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Лише після такої реєстрації людина офіційно стає власником квартири, будинку чи іншої нерухомості.

Оформлення спадщини можуть відкласти, якщо після смерті спадкодавця очікується народження його дитини. У такому випадку процедуру призупиняють до народження дитини, адже вона також може мати право на частку майна.

Коли продаж успадкованого житла заборонений

Перед видачею свідоцтва нотаріус перевіряє, чи немає щодо майна обмежень. Продаж може зупинити арешт нерухомості, іпотека або заборона на відчуження.

Якщо майно під арештом, оформлення документів призупиняють до його скасування. Якщо житло перебуває в іпотеці або має іншу заборону, угода можлива лише за згодою кредитора чи іншої уповноваженої особи.

Є ситуації, коли продати успадковане житло не дозволяє закон. Це стосується випадків, коли продаж може порушити житлові права дитини.

Окреме обмеження діє для майна, яке успадкували родичі людини, визнаної судом померлою. Таку нерухомість не можна продавати протягом п'яти років.

Також не можна одразу вільно продати житло, куплене за житловий сертифікат як компенсацію за майно, зруйноване через війну. Таку нерухомість не можна продавати одразу після придбання.

Який податок на спадщину треба сплатити у 2026 році

У 2026 році в Україні податок на спадщину залежить від ступеня спорідненості спадкоємця, з 0% для найближчих родичів, 10% для інших громадян України, і 23% для іноземців. Передача майна за заповітом не змінює податкових правил, і отримання майна розглядається як дохід, який підлягає оподаткуванню за загальними правилами.