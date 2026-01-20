Компенсація оренди житла для ветеранів: як і скільки можна отримати

В Україні існує програма компенсації частини витрат на оренду житла для ветеранів війни, які втратили домівку або змушені винаймати помешкання через бойові дії.

Компенсація не призначається, якщо орендодавцем виступає близький родич заявника, оскільки такі випадки вважаються ризиком зловживань, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Хто може отримати компенсацію та які умови?

Право на виплату мають Захисники та Захисниці, які відповідають визначеним критеріям, а саме ті, хто:

втратив або має пошкоджене житло внаслідок бойових дій;

володіє житлом на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій;

проходить лікування або реабілітацію на відстані понад 15 кілометрів від задекларованого місця проживання;

має статус внутрішньо переміщеної особи та не володіє власним житлом;

звільнений з військової служби, але ще не отримав посвідчення учасника бойових дій чи статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Окремо враховується ситуація ветеранів, які змушені орендувати житло поблизу медичних закладів або місць реабілітації. Якщо лікування триває тривалий час, право на компенсацію зберігається за умови підтвердження медичними документами.

Яка сума компенсації?

Розмір виплати залежить від місця розташування орендованого житла:

у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі – 6 056 гривень на місяць;

– 6 056 гривень на місяць; в обласних центрах – 4 542 гривні;

– 4 542 гривні; в інших населених пунктах – 3 028 гривень.

Якщо фактична вартість оренди перевищує зазначену суму, різницю ветеран сплачує власним коштом. Якщо ж оренда дешевша, держава компенсує лише реальні витрати відповідно до договору, зазначають на сторінці Харківського обласного ТЦК.

Як подати заявку та які документи потрібні?

Подати заяву можна у структурному підрозділі з питань ветеранської політики за місцем оренди житла або у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг.

У деяких регіонах доступна електронна подача документів через офіційні державні сервіси, наприклад, Дію, однак особисте звернення залишається основним способом оформлення.

Для розгляду звернення необхідно надати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

військово обліковий документ;

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

договір оренди житла;

акт обстеження пошкодженого житла за наявності.

Після подання повного пакета документів відповідний орган перевіряє правдивість даних та ухвалює рішення щодо призначення компенсації. У разі позитивного рішення кошти перераховуються на банківський рахунок заявника у встановлені строки.

Хто може отримати податкову знижку за оренду житла?