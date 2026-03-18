Втратили документи на квартиру: як тепер відновити право власності

В Україні відсутність документів на квартиру не означає втрату права власності, однак без їх відновлення неможливо продати чи переоформити житло. Алгоритм дій залежить від того, чи є дані про нерухомість у державному реєстрі та чи збереглися архівні документи.

Чи достатньо запису в реєстрі, щоб підтвердити право?

Якщо квартира оформлена після 2013 року, інформація про неї вже міститься у Державному реєстрі речових прав, зазначається у Законодавстві.

Саме запис у реєстрі є головним підтвердженням права власності, навіть без паперових документів. У такому випадку власнику достатньо отримати витяг із реєстру. Цей документ дозволяє здійснювати всі юридичні дії з житлом без відновлення старих паперів.

Що робити, якщо інформації в реєстрі немає?

Якщо житло набуте до 2013 року і дані не внесені в електронний реєстр, доведеться працювати з архівами. Основні джерела інформації – БТІ, нотаріуси або органи місцевого самоврядування.

У таких випадках намагаються знайти первинні документи або отримати їх дублікати. Якщо це вдається, їх подають реєстратору для внесення даних у сучасний реєстр.

Як відновити документи?

Процедура залежить від ситуації, але зазвичай треба:

Звернутися до нотаріуса, який посвідчував угоду. Пошукати документів у БТІ або архівах. Отримати дублікат договору чи довідки. Подати документи державному реєстратору. Внести право власності до Державного реєстру.

Якщо збереглися навіть копії документів або будь-які підтвердження, це значно пришвидшує процес.

Коли доведеться звертатися до суду?

Якщо документи повністю втрачені, а архіви не містять потрібної інформації, право власності встановлюють через суд, повідомляє Міністерство юстиції. Це крайній варіант, який застосовують, коли інші способи не дали результату.

До суду подають усі можливі докази, що підтверджують право на квартиру. Серед них можуть бути:

копії старих документів;

архівні довідки;

квитанції чи технічні документи;

свідчення інших осіб.

Після позитивного рішення суду його подають державному реєстратору, який вносить інформацію до реєстру.

Важливо! Для деяких об'єктів діють спрощені процедури. Зокрема, якщо будинок зведений до 5 серпня 1992 року, оформлення права власності може відбуватися без складної процедури введення в експлуатацію.

У такому випадку достатньо виготовити технічний паспорт і звернутися до органу місцевого самоврядування або нотаріуса для реєстрації права.

Які документи підтверджують набуття права власності?