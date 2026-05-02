Виписати без згоди можуть, але не всіх: коли без суду не обійтися

Реєстрація місця проживання не дає людині права власності на житло і не захищає від втрати прописки. У 2026 році власник може виписати мешканця без його згоди, але лише за визначених умов.

Коли власник житла може виписати людину без її згоди?

Власник житла може подати заяву до ЦНАПу і зняти людину з реєстрації без її участі, пише 24 Канал.

Зараз власник нерухомості може "виписати" з квартири чи будинку осіб, які не вписані у документи про право власності без їхньої згоди та рішення суду,

– зазначила адвокат Тетяна Даниленко.

Виписати людину без згоди можна, якщо у житла один власник, а сама людина повнолітня. До заяви додають паспорт, документ про право власності та квитанцію про сплату адмінзбору, зазначається у Дії.

Але власник має врахувати, що:

перед подачею заяви у ЦНАП необхідно переконатися у відсутності юридичних перешкод;

якщо реєстрація людини має законні підстави для проживання, адміністративна процедура може бути відхилена;

у складних випадках звертатися за юридичною консультацією та готувати необхідні докази для суду.

Найчастіше виписують тих, хто формально залишається зареєстрованим у житлі, але фактично там не проживає. Це можуть бути колишні члени сім'ї без частки у квартирі, родичі або знайомі, які виїхали, але не змінили місце реєстрації.

Підставою для такого рішення стає фактична відсутність людини за адресою проживання. Зокрема, якщо вона понад шість місяців не живе у квартирі та не оплачує комунальні послуги, власник може ініціювати її зняття з реєстрації.

У яких випадках виписати можна тільки через суд?

До суду звертаються тоді, коли подати заяву до ЦНАПу недостатньо або виникає спір. У такій ситуації власник просить суд визнати, що людина втратила право жити у квартирі або будинку.

Для цього потрібно довести, що зареєстрована особа фактично не проживає у квартирі. Суд враховує тривалу відсутність, несплату комунальних послуг або наявність іншого місця проживання.

Через суд також розв'язують питання щодо членів сім'ї власника, якщо необхідно підтвердити втрату права користування житлом. У таких ситуаціях однієї заяви до ЦНАПу недостатньо.

До суду звертаються, якщо людина:

понад шість місяців не проживає у житлі без поважних причин;

не оплачує комунальні послуги;

псує майно;

конфліктує з іншими мешканцями;

використовує житло не за призначенням.

Кого власник не може виписати навіть через суд?

Закон захищає кілька категорій, яких власник не може виписати навіть через суд. Передусім це неповнолітні діти: без згоди батьків і органів опіки їх не знімають з реєстрації, а після 14 років потрібна ще й згода самої дитини.

Також не можна виписати співвласника житла, навіть якщо його частка мінімальна. Право залишитися мають і ті, хто законно проживає у квартирі, зокрема за договором або заповітом, а також окремі вразливі категорії, яких додатково захищає закон.