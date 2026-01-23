Квартиранти без договору не виїжджають: що може зробити власник

Ситуації, коли люди проживають у квартирі без укладеного договору оренди, в Україні трапляються доволі часто. Попри відсутність письмових домовленостей, власник житла має діяти виключно в межах закону, аби безпечно та юридично коректно повернути контроль над своїм майном.

Чи можна виселити квартирантів без договору оренди?

Відсутність договору означає, що між сторонами немає оформлених орендних правовідносин. Особи, які проживають у квартирі без правових підстав, формально не мають статусу наймачів, пише АН "T.H.E Capital".

Водночас це не дає власнику права на силове або самовільне виселення. Українське законодавство захищає недоторканність житла, тому навіть за відсутності договору будь-які дії мають бути правомірними та обґрунтованими.

Які дії може зробити власник на першому етапі?

Перед зверненням до суду власнику варто зафіксувати сам факт незаконного проживання. Для цього зазвичай готують письмову вимогу про звільнення житла у визначений строк.

Таке повідомлення не є обов'язковим за законом, але воно демонструє добросовісність власника та може стати важливим аргументом у подальшому судовому розгляді. Також доцільно підготувати документи, що підтверджують право власності на квартиру.

Що робити, якщо квартиранти відмовляються виїжджати добровільно?

Якщо усні домовленості та письмові вимоги не дають результату, єдиним законним шляхом залишається звернення до суду. Власник подає позов про визнання осіб такими, що втратили право користування житлом, та про їх виселення.

Важливо! У суді необхідно довести, що проживання відбувається без договору та без реєстрації. Після набрання рішенням законної сили його виконання покладається на органи примусового виконання.

Чи може поліція виселити людей без рішення суду?

Поліція не має повноважень самостійно виселяти осіб із житла без відповідного судового рішення. Водночас правоохоронці можуть зафіксувати факт незаконного перебування у квартирі, прийняти заяву власника та зафіксувати обставини конфлікту, повідомляє юристка Анастасія Руденко в коментарі УНІАН.

Який штраф загрожує за неофіційну оренду?