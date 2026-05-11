Єдине житло українців можуть забрати за борги: яка сума стала критичною

Українці з великими боргами можуть втратити навіть єдине житло, однак це стосується далеко не всіх випадків. Закон дозволяє примусовий продаж квартири чи будинку лише після перевищення визначеного порога боргу.

За яких боргів можуть забрати єдине житло?

У 2026 році єдине житло можуть примусово продати лише тоді, коли сума боргу перевищує 50 мінімальних зарплат. Тобто коли сума заборгованості перевищує 432 тисячі гривень, пояснює Міністерство юстиції.

Якщо борг менший, квартиру або будинок не можуть примусово продати навіть у межах виконавчого провадження. Такі обмеження діють незалежно від типу заборгованості.

Сама наявність боргу ще не означає автоматичної втрати нерухомості. Для примусового продажу потрібне рішення суду та офіційне виконавче провадження. Крім того, сума заборгованості може зрости через пеню, штрафи та виконавчий збір.

Але підставою для відкриття провадження можуть стати:

прострочені кредити;

іпотечні борги;

невиконані судові рішення;

інші великі фінансові зобов'язання.

До слова, раніше поріг був нижчим і становив приблизно 20 мінімальних зарплат. Через це ризик втрати житла виникав уже при боргах понад 170 – 180 тисяч гривень.

Кого закон додатково захищає від втрати житла?

Під час воєнного стану в Україні діють додаткові обмеження для окремих категорій громадян. Зокрема, не можна примусово стягувати житло у військовослужбовців. Така норма діятиме і ще протягом року після завершення воєнного стану.

Окремі обмеження діють і у справах, де у квартирі або будинку зареєстровані діти. У таких ситуаціях суди детальніше перевіряють обставини справи перед ухваленням рішення.

Самостійно виселити людину з єдиного житла ніхто не може. Такі питання вирішують виключно через суд. Після судового рішення нерухомість можуть виставити на продаж у межах виконавчого провадження, а отримані кошти спрямують на погашення боргу. Якщо борг тривалий час не погашати, до основної суми можуть додаватися пеня, штрафи та виконавчий збір.

Які обмеження вже застосовують до боржників?

Навіть без вилучення житла боржники вже стикаються з обмеженнями, розповіла Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE. Спершу виконавча служба перевіряє, чи має людина інше майно або кошти для погашення боргу.

Насамперед стягнення накладають на банківські рахунки, автомобілі, готівку чи інші активи. Лише якщо цього недостатньо, справа може дійти до квартири або будинку.

У комерційного банку декілька кроків перш чим перейти до звернення про стягнення єдиного житла за борги. Там є й елементи реструктуризації. Я нещодавно була на такій зустрічі в банківському середовищі, вони проробили всі механізми для того, щоб не забирати житло від людей,

– розповіла нардепка.

Коли накладають арешт на квартиру?

Якщо людина не виконує рішення суду або не сплачує заборгованість, виконавець може заблокувати квартиру, щоб її не продали чи не переписали на іншу особу.

Після накладення арешту квартира залишається у власності, однак власник не може вільно розпоряджатися житлом, а будь-які спроби провести угоду зупиняються на рівні реєстрів. Фактично арешт переводить квартиру у статус "замороженого" майна, доступ до якого обмежений на період розгляду справи або виконання рішення.