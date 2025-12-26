Найдовша, найкоротша і найвужча: які вулиці у Львові є рекордсменами

Львів відомий не лише площею чи історичними спорудами, а й унікальними вулицями, які вирізняються серед інших. Деякі з них формувалися як торгові й виїзні шляхи, інші з'явилися випадково, але з часом стали повноцінною частиною міського простору.

Яка найдовша вулиця у Львові?

Найчастіше містяни називають найдовшою вулицю Городоцьку, пише 24 Канал з посиланням на видання "То є Львів".

Її довжина – 8,5 кілометра, а сама вулиця проходить через кілька районів міста, з'єднуючи центральну частину Львова з західними околицями. Вулиця сформувалась як транспортний шлях до міста Городок і протягом століть зберігала цей статус.

Разом із житловими кварталами тут зосереджені промислові зони, громадські будівлі та торгові об'єкти, що робить Городоцьку однією з найінтенсивніших за рухом вулиць міста.

Вулиця Городоцька у 19 та 21 столітті / Фото Вікіпедія

Цікаво! Водночас у міських дискусіях часто згадують Зелену вулицю, яка має довжину 9 кілометрів. У 19 столітті Зелена вважалася престижною, де зводили маєтки впливові шляхетні родини.

Яка найкоротша вулиця у Львові?

Протилежністю довгих магістралей є найкоротша вулиця Львова – вулиця Біляшівського. Її довжина становить лише 30 метрів.

Вона з'єднує сусідні вулиці й більше нагадує прохід між будинками, ніж класичну міську вулицю. Попри малі розміри, ця вулиця має офіційний статус.

Найкоротша вулиця у Львові / Фото "То є Львів"

Подібні короткі вулиці з'являлися внаслідок ущільнення забудови або перепланування старих кварталів. Вони рідко потрапляють до туристичних маршрутів, однак добре ілюструють, наскільки різноманітною може бути структура львівського міського простору.

Яка найвужча вулиця у Львові?

Серед рекордсменів також згадують вулицю Вузьку. Як вже зрозуміло з назви, вона є найвужчою вулицею міста, а її ширина становить близько трьох метрів, пише видання "Фотографії старого Львова".

Найвужча вулиця у Львові / Фото "То є Львів"

Вулиця виникла на місці старих оборонних споруд і зберегла середньовічний масштаб забудови. Саме такі вузькі вулиці дозволяють уявити, яким був Львів у давні століття, коли місто тільки почало розвиватися.

