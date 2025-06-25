Де не купують квартири: головні помилки ринку нерухомості

Попри те, що український ринок нерухомості відновлюється, є певні категорії житла, що не можливо продати. Стосується це як проблем з інфраструктурою, так і розташування. Тепер власникам житлових об'єктів потрібно розв'язати проблеми, аби потім привернути увагу покупців.

Серед локацій, які найчастіше найгірше продають, є комплекси без лікарень поблизу, шкіл та садочків, а також, погано продаються квартири у містах, де є відтік населення, передає 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості Oksagen.

Читайте також Квартира на випадок евакуації: як війна змінює підхід до купівлі нерухомості

Через що не продається житло в Україні

Відповідно до дослідження агентства, серед покупців непопулярними є такі:

периферія без інфраструктури , тобто без школи, без лікарні та транспорту. Навіть нижча ціна на квартири у таких комплексах не рятують ситуацію.

, тобто без школи, без лікарні та транспорту. Навіть нижча ціна на квартири у таких комплексах не рятують ситуацію. близькість до кордонів, зокрема до зони бойових дій. Річ у тім, що відповідно до даних Мінінфраструктури, у 2025 році на сході країни попит на житло впав майже втричі.

Річ у тім, що відповідно до даних Мінінфраструктури, у 2025 році на сході країни попит на житло впав майже втричі. зменшення економічної активності у деяких містах, наприклад Чернігів та Суми.

Які критерії новобудов не обирають

Новобудови без сертифіката готовності

Якщо формальні процедури не завершені, то покупці не довірятимуть таким комплексам. Таким чином, купівля житла без гарантій зникає з практики.

Як приклад, у першому кварталі 2025 року в Києві було укладено лише 17% угод щодо купівлі об'єктів, що не мали сертифіката готовності.

Незручне планування квартири

Тут йдеться про надто вузькі кухні, прохідні кімнати та низьку якість оздоблення житлових комплексів. Усі ці аспекти гальмують продаж, адже покупці йдуть до конкурентів.