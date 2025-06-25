Де не купують квартири: головні помилки ринку нерухомості
- Квартири погано продаються через відсутність інфраструктури, близькість до зон бойових дій та зниження економічної активності в деяких містах.
- Новобудови без сертифіката готовності та незручне планування квартир також відлякують покупців.
Попри те, що український ринок нерухомості відновлюється, є певні категорії житла, що не можливо продати. Стосується це як проблем з інфраструктурою, так і розташування. Тепер власникам житлових об'єктів потрібно розв'язати проблеми, аби потім привернути увагу покупців.
Серед локацій, які найчастіше найгірше продають, є комплекси без лікарень поблизу, шкіл та садочків, а також, погано продаються квартири у містах, де є відтік населення, передає 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості Oksagen.
Читайте також Квартира на випадок евакуації: як війна змінює підхід до купівлі нерухомості
Через що не продається житло в Україні
Відповідно до дослідження агентства, серед покупців непопулярними є такі:
- периферія без інфраструктури, тобто без школи, без лікарні та транспорту. Навіть нижча ціна на квартири у таких комплексах не рятують ситуацію.
- близькість до кордонів, зокрема до зони бойових дій. Річ у тім, що відповідно до даних Мінінфраструктури, у 2025 році на сході країни попит на житло впав майже втричі.
- зменшення економічної активності у деяких містах, наприклад Чернігів та Суми.
Які критерії новобудов не обирають
- Новобудови без сертифіката готовності
Якщо формальні процедури не завершені, то покупці не довірятимуть таким комплексам. Таким чином, купівля житла без гарантій зникає з практики.
Як приклад, у першому кварталі 2025 року в Києві було укладено лише 17% угод щодо купівлі об'єктів, що не мали сертифіката готовності.
- Незручне планування квартири
Тут йдеться про надто вузькі кухні, прохідні кімнати та низьку якість оздоблення житлових комплексів. Усі ці аспекти гальмують продаж, адже покупці йдуть до конкурентів.