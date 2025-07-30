У перші 3 місяця 2025 року в Україні було зафіксовано зростання будівництва будинків. Відомо, що було розпочало зведення понад 22 тисяч квартир.

Площа усіх нових квартир, зведення яких було розпочало у перший квартал цього року, становить понад 1,4 мільйона квадратних метрів, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

Читайте також Бункери для українців: скільки коштують та що всередині

Де було зведено найбільше квартир в Україні?

За даними аналітиків, високі темпи зростання будівництва свідчать про пожвавлення девелоперської активності. Крім того, вплинути могло й збільшення пропозиції на первинному ринку у найближчі 2 – 5 років.

Загалом, це може позитивно вплинути як на динаміку цін, так і на загальну доступність житла в Україні.

До списку міст та областей, де найбільше було зведено нових квартир, входять:

у Київській області – 9 292 квартири (594,6 тисячі квадратних метрів),

на Львівщині – 3 067 квартир (247,9 тисячі квадратних метрів),

у Києві – 1 711 квартир (145,3 тисячі квадратних метрів).

Також сюди входять такі області, як Івано-Франківська з 1 530 квартирами, Вінницька з 973 квартирами, Закарпатська (968), Чернівецька (965) та Волинська (923).

Зауважте! Торік, у 2024 році, показники щодо будівництва нового житла були суттєво нижчими – лише 16 693 квартири та 919,1 тисячі квадратних метри. Тобто за рік кількість квартир зросла на 35%, а загальна площа – на 52%.