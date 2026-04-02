Податки з оренди житла у 2026 році: скільки платити і які штрафи

Ринок оренди житла в Україні досі значною мірою працює неофіційно, хоча податкові правила залишаються чіткими. Водночас уряд вже обговорює можливе зниження ставок, щоб змінити ситуацію і стимулювати власників виходити з тіні.

Які податки повинен сплачувати орендодавець?

За даними черкаської податкової служби, фізичні особи, що здають житло, зобов'язані сплачувати:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

За інформацією Державної податкової служби, у 2024 році лише близько 900 фізичних осіб по всій Україні задекларували доходи від оренди житла. Дані за 2025 рік поки не оприлюднені.

Для українців на сьогодні це непідйомна сума, яка і не дозволяє вийти з тіні всьому ринку оренди. Відповідно від цього страждають всі: і ті, хто здає квартиру, і ті, хто її винаймає,

– пояснює Олена Шуляк в інтерв'ю для 24 Каналу.

За словами нардепки, розглядають варіант зниження податку до рівня не більше ніж 7% від доходу. Очікується, що це дозволить вивести частину ринку з тіні та збільшити надходження до бюджету.

Коли подавати декларацію?

Якщо власник здає житло як фізична особа, він має задекларувати дохід і сплатити податки. Податкова служба зазначає, що декларацію подають навіть тоді, коли дохід від оренди нерегулярний.

Важливо! Власник має подати декларацію до 1 травня, а сплатити всі податки – до 1 серпня того ж року.

Також задля безпеки податкова рекомендує укладати письмовий договір оренди, адже він підтверджує законність доходу і захищає орендодавця від недобросовісних мешканців.

Якщо орендодавець не декларує отримані доходи, податкова служба має право нарахувати штраф у розмірі 25% від суми несплаченого податку, а у разі повторного порушення він може зрости до 50%. Крім цього, на суму боргу нараховується пеня за кожен день прострочення, зазначають на сайті ДПС.

У деяких випадках відповідальність може бути ще жорсткішою. Якщо доведуть систематичне ухилення від сплати податків, штрафи можуть становити від 51 тисячі до 85 тисяч гривень за приховані доходи.

Чи буде вигідно вийти з тіні після зниження податку?

Власникам, які працюватимуть офіційно, обіцяють зрозумілі правила та стабільні умови. Задекларований дохід можна буде підтвердити під час звернення до банків, зокрема для отримання кредиту або іпотеки.

Легальна здача житла також зменшує ризик штрафів і претензій з боку податкової. Офіційний договір дисциплінує й орендарів, адже всі умови проживання та платежі зафіксовані письмово.

Крім того, прозорі правила мають спростити взаємодію між власниками житла, орендарями та державними структурами, адже всі дані про оренду будуть зафіксовані офіційно.