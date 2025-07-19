Експерти назвали речі, які зроблять будинок візуально дорожчим
- Картини, порцеляновий та керамічний посуд, дерев'яні меблі та дзеркала – це ті предмети, які зроблять ваш інтер'єр дорожчим.
- За невисоку ціну чи навіть за копійки їх можна знайти на секонд-хендах та в комісійних магазинах, кажуть експерти.
У комісійних магазинах та всіляких секонд-хендах можна знайти не лише одяг та взуття, а й різні цікаві речі для інтер'єру. Це гарний варіант освіжити кімнати за бюджетну ціну та без шкоди для стилю.
Це може бути і старомодний посуд, і декор чи навіть меблі у вінтажному стилі, які в антикварних крамницях коштують значно дорожче. 24 Канал, посилаючись Homes & Gardens, розповідає, які типи речей та предметів можуть зробити будинок візуально дорожчим.
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Картини
Мальовничі пейзажі чи вінтажні постери стануть чудовим доповненням до мінімалістського інтер'єру.
"Коли люди заходять до мене додому, перше, про що вони запитують, це звідки всі ці елегантні портрети, і чи не мої родичі там зображені. Усі приголомшуються, коли я кажу, що це незнайомі люди, яких я врятував на секонд-хенді", – жартує експерт із пошуку старовинних картин Рейчел Леонард Кеннед.
Кераміка та порцеляна
Тут завдання не просто знайти керамічні чи порцелянові вироби, а ще такі, що мають класичний вигляд і стануть чудовим доповненням до сучасного інтер'єру. В Англії це, наприклад, бренди Spode до English Creamware. Вони можуть зробити кімнату дорожчою незалежно від того, чи розташовані на відкритих стелажах, чи стоять у комоді і використовуються для сервірування столу.
Також дизайнери підказують, що їх можна повісити на стіну чи виставити на консольному столику.
Дерев'яні меблі
Якісні меблі часто дарують або просто віддають, а не викидають, тому шанс знайти їх у комісійних магазинах, існує. Це може бути як вінтажне крісло, так і журнальний столик.
Дерев'яні меблі самі по собі створюють атмосферу чогось величного і елегантного в порівнянні зі звичайними сучасними меблями. А ще вони набагато довше прослугують.
Дзеркала
Дзеркала зазвичай дорогі, особливо ефектні моделі завдовжки до підлоги або позолочені варіанти. Купівля дзеркала в магазинах типу секонд-хенд вигідна не тільки з фінансового боку, а й з естетичного. Там можна знайти антикварні та вінтажні моделі, які мають цікавий та вишуканий вигляд.
Особливо слід звертати увагу на дзеркала з великими рамами і навіть химерних форм. Вони стануть багатим доповненням до звичного сучасного інтер'єру. "І нехай вас не лякають старі предмети", – наголошують дизайнери.