Продаж нерухомості у 2026 році: хто не платитиме податок, а хто сплатить 23%

Українці, які продають нерухомість у 2026 році, мають враховувати податкові правила. Окремий порядок діє для житла, розташованого за кордоном, адже такий дохід треба декларувати.

Які податки треба сплатити під час продажу житла?

Під час продажу нерухомості в Україні розмір податку залежить від того, скільки об'єктів людина продала протягом календарного року, зазначають у Податковій службі.

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Якщо це перший продаж житла за рік і майно перебувало у власності понад три роки, дохід не оподатковується. У такому випадку не сплачуються ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір. Водночас трирічний строк володіння не поширюється на нерухомість, отриману у спадщину.

Якщо житло перебувало у власності менш як три роки або якщо йдеться про другий продаж нерухомості протягом року – сплачують ставку 5% податку на доходи фізичних осіб. Крім того, необхідно сплатити 5% військового збору.

Для третього та кожного наступного продажу нерухомості протягом року ставка ПДФО становить 18% і 5% військового збору. Тобто податкове навантаження на продавця залежить від кількості укладених угод та строку перебування майна у власності.

Коли потрібно декларувати доходи від нерухомості?

Якщо людина отримала дохід від продажу, оренди, дарування чи спадкування нерухомості, у багатьох випадках треба сплатити податок. Декларацію подають до 1 травня року, що настає після отримання доходу.

Зверніть увагу! Дохід від продажу нерухомості за межами України вважається іноземним і за його треба декларувати. Сукупне податкове навантаження становить 23% від суми продажу – 18% ПДФО та 5% військовий збір.

Зменшити податкове навантаження можна, якщо між Україною та країною продажу діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Водночас військовий збір доведеться сплатити в Україні за будь-яких умов.

Який податок на спадщину?

У 2026 році в Україні податок на спадщину залежить від ступеня спорідненості спадкоємця: 0% – для найближчих родичів, 10% для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості.

Передача майна за заповітом не змінює податкових правил і не створює додаткових пільг для спадкоємців. Вирішальним є сам факт отримання майна, а не те, чи відбулося спадкування за заповітом. Саме отримання такого майна розглядають як дохід, який підлягає оподаткуванню.