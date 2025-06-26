Кухня, спальня та навіть кабінет: який будинок хотів Тарас Шевченко

Ще у 1860 році видатному українському письменнику Тарасу Шевченко вдалося намалювати чимало рисунків, що давало уявлення про житло, про яке він мріяв. Цікаво, що за тими мірками, майбутня Тарасова хата була доволі великою та просторою, та ще й з власним кабінетом.

Як ще раніше повідомив біограф Тараса Шевченка, Віктор Жадько, на своїй сторінці у Facebook, на сьогодні відомо про такі рисунки, як "Проєкт хати. Фасад" та "Проєкт хати. Боковий фасад", 3 архітектурні проєкти хати та 2 схематичні рисунки до них і схематичний план комори, передає 24 Канал.

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Яку хату хотів побудувати Тарас Шевченко

З рисунку одного із проєктів, відомо, що розмір хати мав бути 14x7,7 метра, тобто десь 109 квадратних метрів. Передбачалися у ньому великі сіни (нежитлова частина у сільських хатах, що з'єднувалася з ґанком), кімната робоча, кухня, світлиця (вітальня) та просто кімната (найімовірніше, що це спальня).

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.



Один із проєктів хати Тараса Шевченка / Скриншот з Х

У ще одному схематичному плані, що мало чим відрізняється від попереднього, розміри кімнат дещо відрізняються. Крім того, ґанок дещо іншої форми.

Нагадуємо! У той час більшість селян мали житло, яке складалося всього з 3 кімнат, тобто сіни, світлиця та комора. Загальна площа такої хати не перевищувала 45 квадратних метрів.



Ще один проєкт Шевченківської хати / Скриншот фото, яке опублікував Віктор Жадько

Крім того, не менш чудовим є рисунок, де зображений боковий фасад хати. Він дає точне розуміння, як мало виглядати житло ззовні.





Однак за словами Жадько, задум щодо будівництва будинку так і не вдалося здійснити через смерть Тараса Шевченка.

Також через навмисне зволікання продажу землі з боку поміщиків, які не хотіли мати поета своїм сусідом. Після смерті Шевченка ці проєкти куплені художником Григорієм Честахівським,

– зауважив біограф.