Не лише ставка 3%: що зміниться в єОселі для ветеранів з 17 липня

З 17 липня ветерани зможуть скористатися "єОселею" на окремих пільгових умовах. Йдеться не лише про ставку 3%, а й про можливість поєднати кредит з іншими програмами підтримки.

Якою буде ставка і перший внесок за "єОселею" для ветеранів

Для ветеранів за програмою "єОселя" діятиме пільгова ставка 3% річних протягом перших 10 років, та 6% річних ще на 10 років, повідомило Укрфінжитло.

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Перший внесок становить 20% від вартості житла. Для молодших позичальників умови будуть м'якшими: якщо ветерану до 25 років, перший внесок становить 10%.

Яке житло можна буде придбати за програмою

За загальним правилом "єОселя" орієнтована на нове житло. У більшості областей ветерани зможуть купити квартиру або будинок, введені в експлуатацію не більше ніж 3 роки тому.

Загалом ми орієнтуємося на первинний ринок. Це до трьох років, але є п'ять областей – Харківська, Чернігівська, Сумська, Запорізька, Херсонська, де ветерани й всі пільгові категорії можуть придбати житло до 20 років,

– розповіла директорка департаменту розвитку бізнесу ПрАТ "Укрфінжитло" Надія Агре.

Також ветерани зможуть обрати житло на етапі будівництва, але лише серед об'єктів, акредитованих у програмі.

Окремий варіант є для ветеранів зі статусом ВПО. Якщо людина заходить у програму саме як ВПО, вона може обрати житло на вторинному ринку віком до 20 років. Такий сценарій дає змогу купити готову квартиру або будинок з ремонтом і швидше переїхати.

Після 17 липня умови відстежуватимуть за зверненнями ветеранів. Якщо в окремих регіонах виникатимуть системні проблеми, зокрема через вимоги до віку житла, правила можуть переглянути.

Які програми можна поєднати з "єОселею"

"єОселю" для ветеранів можна поєднувати з додатковою підтримкою. Частину витрат може закрити підтримка від Мінсоцполітики. Якщо житло коштує до 2 мільйонів гривень, держава компенсує 420 тисяч гривень першого внеску.

Також передбачена компенсація до 150 тисяч гривень платежів за перший рік кредитування і до 40 тисяч гривень витрат на оформлення кредитної угоди, зокрема банківських та нотаріальних платежів.

Для такої підтримки діють кілька умов. У ветерана та його родини не має бути житла на підконтрольній Україні території. Також людина не повинна була продавати житло на підконтрольній території протягом останніх 36 місяців. Вартість житла не має перевищувати 2 мільйони гривень.

Як змінилися норми площі житла за "єОселею"

У програмі "єОселя" оновили норми площі житла, яке можна придбати за пільговою іпотекою. Нові межі окремо визначили для квартир і житлових будинків, а доступна площа залежатиме від кількості людей у сім'ї.