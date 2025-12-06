Де дорожче жити українцям: вдома чи у Європі

У Європі основними напрямками для українців, які отримали тимчасовий захист у 2025 році, стали 3 країни. Найбільшу кількість наших громадян прийняла Німеччина, за нею йде Польща, а третє місце посідає Чехія. І оренда в цих країнах, якщо порівнювати з українськими реаліями, є помітно вищою.

Яка оренда в європейських країнах, де найбільше українців?

Німеччина

Вартість оренди житла в Німеччині значно перевищує українську: в середньому плата за найм там майже втричі вища – на приблизно 194% більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Numbeo.

Оренда невеликої 1-кімнатної квартири в центральній частині міста обійдеться в 858 євро (за курсом НБУ, станом на 2 грудня, це 43,3 тисячі гривень в місяць).

Аналогічне житло в районах поза центром коштуватиме дешевше – 659 євро, тобто майже 32,5 тисячі гривень.

Польща

Ситуація з орендою в Польщі має схожий характер. Там вартість в середньому на 116% вища порівняно з вартістю оренди в Україні.

Наприклад, оренда 1-кімнатної квартири у центрі міста в Польщі в середньому може обійтися в 2 834 злотих. За курсом НБУ, це 33 тисячі гривень.

Водночас 1-кімнатна квартира за межами центру обійдеться дешевше – в 2 327 злотих, що становить трішки більше, аніж 27 тисяч гривень.

Чехія

У Чехії вартість оренди загалом майже у півтора раза перевищує українську – приблизно на 145% більше, ніж в Україні.

Оренда 1-кімнатного житла у центральних районах міст Чехії зазвичай сягає приблизно 17,8 тисячі крон, що за офіційним курсом 36,3 тисячі гривень.

Якщо ж розглядати аналогічну квартиру за межами центру, її середня вартість становить близько 14,2 тисячі крон, тобто майже 29 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Як свідчать дані Євростату, Наприкінці вересня число українців, що виїхали до Євросоюзу через війну в Україні, сягнуло 4,3 мільйона. Серед них 1,2 мільйона проживають в Німеччині, трішки більше ніж 1 мільйон – в Польщі, а в Чехії – майже 390 тисяч громадян.

Скільки коштує оренда в Україні?

За даними сервісу ЛУН станом на початок грудня, оренда однокімнатних квартир в Україні має значний ціновий розрив – від приблизно 4 500 гривень у найдешевших містах до понад 21 тисячу гривень у найдорожчих.

Така різниця зумовлена насамперед розташуванням: у прифронтових регіонах попит нижчий, тож і вартість оренди помітно менша, тоді як в областях, віддалених від бойових дій, ціни суттєво зростають.

Наприклад, в Ужгороді середня вартість оренди однієї кімнати сягає близько 21 300 грн, у Львові – приблизно 17 400 гривень, а в Івано-Франківську – близько 16 000 гривень.

Натомість у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Миколаєві оренда в діапазоні 4 500 – 6 000 гривень.

Де у Європі найвища вартість житла?