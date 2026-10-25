За безлад біля паркану можуть оштрафувати: що мають знати власники приватних будинків

Власників приватних будинків можуть оштрафувати навіть за безлад на території за парканом. Проте обов'язок прибирати таку ділянку залежить від місцевих правил, а за деякі порушення доведеться заплатити до 1 700 гривень.

Чи зобов'язаний власник будинку прибирати територію за парканом

Власники приватних будинків повинні підтримувати порядок не лише на власному подвір'ї, а іноді й за межами своєї ділянки. Земля за парканом може належати громаді або іншій особі, проте навіть у такому випадку господар може відповідати за її прибирання, пише 24 Канал.

За українським законодавством, місцеві ради встановлюють вимоги до догляду за територіями біля приватних будинків, тому в різних населених пунктах вони можуть відрізнятися.

Зокрема, господарів можуть зобов'язати прибирати сміття біля паркану, косити траву, видаляти бур'яни та доглядати за деревами й кущами. Водночас єдиної для всієї України відстані від огорожі, на якій потрібно підтримувати порядок, немає. Кожна громада самостійно визначає, які саме обов'язки мають власники будинків.

Зверніть увагу! Якщо місцева рада не встановила власних вимог, діють загальнодержавні Типові правила благоустрою. Дізнатися, що потрібно прибирати біля свого будинку, можна на офіційному сайті місцевої ради.

Які штрафи загрожують власникам приватних будинків

За порушення правил благоустрою громадян можуть оштрафувати на суму від 340 до 1 360 гривень. Для посадових осіб та підприємців штраф більший – від 850 до 1 700 гривень.

Покарання загрожує, зокрема, за складування побутового чи будівельного сміття в заборонених місцях, а також за захаращення тротуарів, пішохідних доріжок та інших громадських територій. Оштрафувати можуть і за нескошену траву, бур'яни чи занедбані дерева та кущі, якщо власник не дотримується правил, встановлених у його громаді.

Важливо! Окреме покарання передбачене для тих, хто встановив паркан за межами власної ділянки та зайняв частину чужої землі. У такому випадку громадянам загрожує штраф від 170 до 850 гривень, а посадовим особам – від 340 до 1 700 гривень.

Однак спочатку потрібно довести, що власник справді встановив огорожу на чужій території. Так само господаря не можуть оштрафувати лише через те, що біля його паркану ростуть бур'яни чи лежить опале листя. Штраф можливий лише тоді, коли він порушив конкретні правила благоустрою своєї громади.

Нагадаємо, в Україні готують до запуску нову послугу в Дії, яка дозволить онлайн повідомляти про початок будівництва або реконструкції приватного будинку. Скористатися нею зможуть власники житлових, садових і дачних будинків заввишки до двох поверхів без урахування мансарди. Наразі послуга проходить бета-тестування.