Яку нову послугу створили для будівництва житла у Дії

Подавати повідомлення про початок будівництва або реконструкції приватного будинку можна буде онлайн, тому власникам більше не доведеться особисто звертатися до державних установ, повідомили на офіційному сайті Дії.

Частина інформації автоматично заповнюватиметься на основі даних із державних реєстрів. Після подання повідомлення користувачі зможуть перевіряти його статус безпосередньо в застосунку.

Важливо! Нова послуга призначена для людей, які планують будувати або реконструювати індивідуальний житловий, садовий чи дачний будинок. Водночас діятиме обмеження щодо поверховості – не більше двох поверхів без урахування мансарди. Також через Дію можна буде повідомляти про будівництво господарських споруд, гаражів та облаштування земельної ділянки.

Вимоги до площі будинку залежатимуть від документів, на підставі яких планують будівництво. Якщо власник має будівельний паспорт, площа будинку може становити до 500 квадратних метрів. Для будівництва за схемою намірів забудови обмеження становить 200 квадратних метрів.

Хто може долучитися до бета-тесту

Нині нова послуга проходить підготовку до запуску, а українців запрошують перевірити її роботу під час бета-тестування.

Щоб взяти участь, потрібно:

бути повнолітнім і мати підтверджений реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

мати ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання;

мати зареєстрований будівельний паспорт або схему намірів забудови в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), без зареєстрованої проєктної документації;

мати Дія.Підпис, щоб підписати повідомлення.

Подати заявку на участь у тестуванні можна через спеціальну форму на сайті Дії. Реєстрація триватиме до кінця жовтня 2026 року. Поки що нова можливість доступна в межах тестування.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні спростили правила будівництва приватних будинків площею до 200 квадратних метрів. Тепер для таких об'єктів не обов'язково отримувати будівельний паспорт – замість нього можна використовувати схему намірів забудови.