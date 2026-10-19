Какую новую услугу создали для строительства жилья в "Дии"

Подавать уведомление о начале строительства или реконструкции частного дома можно будет онлайн, поэтому владельцам больше не придется лично обращаться в государственные учреждения, сообщили на официальном сайте "Дии".

Часть информации будет автоматически заполняться на основе данных из государственных реестров. После подачи уведомления пользователи смогут проверять его статус непосредственно в приложении.

Важно! Новая услуга предназначена для людей, которые планируют строить или реконструировать индивидуальный жилой, садовый или дачный дом. При этом будет действовать ограничение по этажности – не более двух этажей без учета мансарды. Также через приложение "Дія" можно будет подавать уведомления о строительстве хозяйственных построек, гаражей и благоустройстве земельного участка.

Требования к площади дома будут зависеть от документов, на основании которых планируется строительство. Если у владельца есть строительный паспорт, площадь дома может составлять до 500 квадратных метров. Для строительства по схеме намерений застройки ограничение составляет 200 квадратных метров.

Кто может принять участие в бета-тестировании

Сейчас новая услуга проходит подготовку к запуску, а украинцев приглашают проверить ее работу во время бета-тестирования.

Чтобы принять участие, необходимо:

быть совершеннолетним и иметь подтвержденный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

иметь ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание;

иметь зарегистрированный строительный паспорт или схему намерений застройки в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ), без зарегистрированной проектной документации;

иметь "Дія.Підпис", чтобы подписать уведомление.

Подать заявку на участие в тестировании можно через специальную форму на сайте "Дія". Регистрация продлится до конца октября 2026 года. Пока что новая возможность доступна в рамках тестирования.

Напомним, что в 2026 году в Украине упростили правила строительства частных домов площадью до 200 квадратных метров. Теперь для таких объектов не обязательно получать строительный паспорт – вместо него можно использовать схему намерений застройки.