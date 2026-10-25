За беспорядок возле забора могут оштрафовать: что должны знать владельцы частных домов

Обязан ли владелец дома убирать территорию за забором

Владельцы частных домов должны поддерживать порядок не только на собственном дворе, но иногда и за пределами своего участка. Земля за забором может принадлежать общине или другому лицу, однако даже в таком случае хозяин может нести ответственность за ее уборку, пишет 24 Канал.

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Согласно украинскому законодательству, местные Рады устанавливают требования к уходу за территориями возле частных домов, поэтому в разных населенных пунктах они могут отличаться.

В частности, владельцев домов могут обязать убирать мусор у забора, косить траву, удалять сорняки и ухаживать за деревьями и кустами. В то же время единого для всей Украины расстояния от ограждения, на котором необходимо поддерживать порядок, нет. Каждая община самостоятельно определяет, какие именно обязанности возлагаются на владельцев домов.

Обратите внимание! Если местный совет не установила собственных требований, действуют общегосударственные Типовые правила благоустройства. Узнать, что нужно убирать возле своего дома, можно на официальном сайте Рады.

Какие штрафы грозят владельцам частных домов

За нарушение правил благоустройства граждан могут оштрафовать на сумму от 340 до 1 360 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей штраф выше – от 850 до 1 700 гривен.

Наказание грозит, в частности, за складирование бытового или строительного мусора в запрещенных местах, а также за загромождение тротуаров, пешеходных дорожек и других общественных территорий. Оштрафовать могут и за нескошенную траву, сорняки или запущенные деревья и кусты, если владелец не соблюдает правила, установленные в его общине.

Важно! Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто установил забор за пределами собственного участка и занял часть чужой земли. В таком случае гражданам грозит штраф от 170 до 850 гривен, а должностным лицам – от 340 до 1 700 гривен.

Однако сначала необходимо доказать, что владелец действительно установил ограждение на чужой территории. Точно так же хозяина не могут оштрафовать только за то, что возле его забора растут сорняки или лежит опавшая листва. Штраф возможен только в том случае, если он нарушил конкретные правила благоустройства своей общины.

Напомним, в Украине готовят к запуску новую услугу в приложении "Дія", которая позволит онлайн сообщать о начале строительства или реконструкции частного дома. Воспользоваться ею смогут владельцы жилых, садовых и дачных домов высотой до двух этажей без учета мансарды. В настоящее время услуга проходит бета-тестирование.