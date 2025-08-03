Навіть якщо є договір: за що вас можуть виселити з орендованої квартири
- Власник житла не має права самостійно виселяти мешканця без судового рішення, навіть при порушенні договору оренди.
- Суд може виселити орендаря за систематичні порушення, такі як несплата оренди, використання квартири не за призначенням, псування майна, або порушення тиші.
В Україні оренда житла – популярний спосіб проживання, однак навіть офіційне укладення договору не гарантує, що орендар залишиться у квартирі до завершення терміну оренди.
Законодавство допускає можливість виселення, але лише за певних умов і виключно за рішенням суду. Через що вас можуть виселити – розкаже 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
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Що каже закон?
Відповідно до Цивільного кодексу України, власник житла не має права самостійно виселяти мешканця:
- змінювати замки,
- перекривати воду чи електрику без судового рішення.
За що можуть виселити з квартири?
Проте у випадку серйозних порушень орендодавець може звернутися до суду з позовом про розірвання договору та виселення. Серед найпоширеніших підстав для цього:
- систематичне порушення термінів оплати;
- використання квартири не за призначенням (наприклад, під офіс або суборенду);
- псування майна або затоплення сусідів;
- гучна поведінка, скарги від сусідів, порушення тиші;
- поселення сторонніх осіб без згоди власника;
- борги за комунальні послуги.
Якщо договір оренди не був оформлений письмово, захистити свої права буде значно складніше як для орендодавця, так і для орендаря.
За що можуть виселити з квартири / Фото Unsplash
Суд може й відмовити у виселенні, якщо порушення були незначними або виникли з об'єктивних причин – наприклад, через тимчасову втрату роботи. Тому юристи радять зберігати всі документи, квитанції про оплату та вести офіційне листування між сторонами.
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