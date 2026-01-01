Житло можуть забрати через борги: хто з українців ризикує втратити квартиру у 2026 році

У 2026 році українці можуть втратити житло або бути примусово виселеними через значні борги, невиконання судових рішень чи проблеми з іпотекою. Закон визначає конкретні підстави для таких рішень, і в окремих випадках сума заборгованості вже дозволяє забрати житло.

Кого можуть примусово виселити у 2026 році?

Примусове виселення можливе виключно на підставі рішення суду, пише 24 Канал з посиланням на Конституцію України.

Воно застосовується до власників або користувачів житла, які систематично порушують вимоги закону або не виконують фінансові зобов'язання. Самостійно виселити людину без судового рішення ніхто не має права.

Яка сума боргу може стати підставою для втрати житла?

У 2026 році підставою для звернення стягнення на житло може стати заборгованість за комунальні послуги у розмірі понад 20 мінімальних заробітних плат. Станом на початок року це 172 тисячі гривень.

Суд може дозволити стягнення житла за таких умов:

борг перевищує встановлений законом поріг;

у боржника відсутнє інше майно для погашення заборгованості;

особа не виконує рішення суду;

борг не погашається тривалий час.

Водночас єдине житло не можуть забрати автоматично лише через наявність боргу без проходження повної судової процедури.

Чи можуть забрати квартиру за іпотечним кредитом?

Іпотечне житло залишається найбільш уразливим. Якщо позичальник не виконує умови кредитного договору, банк має право звернутися до суду. Після ухвалення рішення суду житло можуть реалізувати для погашення боргу.

У такому випадку:

квартира або будинок продаються в межах виконавчого провадження;

усі мешканці підлягають виселенню;

реєстрація місця проживання не є підставою для збереження права користування.

Чи можуть примусово виселити орендарів?

Якщо договір оренди оформлено, орендарів не можуть виселити без рішення суду, зазначається у Цивільному кодексі. Навіть у разі заборгованості або конфлікту з власником житла процедура відбувається виключно за законом.

Підставами для розірвання договору можуть бути:

систематична несплата орендної плати;

пошкодження майна;

використання житла не за призначенням;

порушення умов договору.

Фактичне виселення можливе лише після завершення судового розгляду та відкриття виконавчого провадження.

Як зменшити ризик втрати житла?

Щоб уникнути примусового виселення у 2026 році, варто не допускати накопичення значних боргів і своєчасно реагувати на судові повідомлення. У разі фінансових труднощів закон дозволяє скористатися механізмами реструктуризації, що може допомогти зберегти житло.

Також важливо перевіряти правильність оформлення документів на нерухомість. Усі спори, пов'язані з правом власності або боргами, слід вирішувати виключно в судовому порядку.

Що може змінити законопроєкт у 2026 році?