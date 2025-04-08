Чоловік змінив замки в будинку після несподіваної знахідки на горищі: що його так налякало
- Новий власник будинку знайшов на горищі загадкове спальне місце, що викликало у нього тривогу.
- Чоловік розумів, що пробратися туди можна лише через одне приміщення, тому одразу змінив замки.
Новий власник будинку поділився світлиною тривожної знахідки на горищі. Це він побачив за кілька днів після купівлі житла й не на жарт злякався.
На горищному карнизі чоловік знайшов подушку і ковдру, покладені так, ніби там недавно хтось ночував. Знахідкою він поділився на популярному форумі Reddit, розповідає 24 Канал.
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На горищі хтось облаштував спальне місце
Користувач із ніком AnnualMeaning2356 розповів, що постіль знайшов випадково. Він був здивований і наляканий водночас, адже дістатися до горища можна тільки з одного приміщення.
Я вже поміняв замки на вхідних дверях, але почуваюся досить неспокійно. Є ідеї?
– написав чоловік.
Загадкове спальне місце на горищі / Фото Reddit
Коробка з картинами та касетами, а також картина, які він сам заніс на горище, були на місці.
Фото дивного спального місця викликало обговорення в коментарях. Одні жартували, а інші справді намагалися допомогти. Користувачі припускали, що місце міг використовувати хтось із колишніх мешканців або ж туди міг пробратися безхатько.
Правда з'ясувалася
Згодом власник дізнався, хто залишив ковдру та подушки на його горищі. Щоб поставити крапку в цій ситуації, він оновив допис.
На жаль, у нас немає незаконного мешканця на горищі. Ну що ж, можливо, наступного разу?
– жартома написав господар.
Як з'ясувалося, речі належать колишньому власнику. Він залишив їх на горищі, коли прибирав будинок перед заселенням нового господаря.