Понад 11 тисяч за "однушку": у яких областях оренда квартири найдорожча

Відповідно до даних Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку 2025 року на менше аніж загальна інфляція. Попри це на заході країни винаймати житло є найдорожчим поміж інших регіонів.

Відомо, що на травень цього року середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири склала 7 504 гривень, і з початку року ціна виросла на майже 4%, хоч загальна інфляція досягла 5,6%, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Де найвища вартість оренди квартири по Україні

Лідерує у цьому списку Закарпатська та Львівські області, де ціна за 1-кімнатну квартиру сягає від майже 11 тисяч до 12 тисяч гривень.

Будівельна галузь буде одним із драйверів відновлення України після війни. Але мова не лише про обсяги будівництва: головне, щоби нові проєкти відповідали цінностям і потребам суспільства. Саме на це орієнтується РІЕЛ, проєктуючи житлові комплекси з урахуванням не лише функції, а й спільноти, яка в них житиме.

Перше місце залишається в Закарпатській області, де за оренду квартири треба віддати 11 956 гривень, тобто ціна зросла десь на 1,6% від початку року,

залишається в Закарпатській області, де за оренду квартири треба віддати 11 956 гривень, тобто ціна зросла десь на 1,6% від початку року, Друге місце – Львівська область, а вартість оренди – до 10 833 гривень (+ 4,7%),

– Львівська область, а вартість оренди – до 10 833 гривень (+ 4,7%), На третьому місці Рівненська область, де з початку 2025 року ціна оренди подорожчала на 4,0% – до 10 289 гривень,

Рівненська область, де з початку 2025 року ціна оренди подорожчала на 4,0% – до 10 289 гривень, Столиця натомість зберігає четверте місце з ціною оренди до 9 777 гривень, тобто подорожчання становить 1,5%.

Зауважте! Найнижчі ціни на оренду фіксуються в 3 областях України: Харківській – 3 942 гривні, Запорізькій – 3 684 гривні та Херсонській 3 243 гривні.

Як подорожчали ціни на квартири

У першому кварталі 2025 року ціни на квартири, за даними Держстату, зросли на 11,2% порівняно з аналогічним кварталом торік.