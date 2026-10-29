Маєток, який надихнув на "Великого Гетсбі", продали за 72 мільйони

Легендарний замок Охека в Нью-Йорку, розкішні вечірки якого вважають одним із джерел натхнення для "Великого Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда, продали. Історична будівля пішла з молотка після банкрутства попереднього господаря.

За скільки продали маєток

На аукціоні Concierge Auctions історичний маєток купила компанія Gold Coast Property & Estate Management LLC за 72 мільйони доларів, пише Business Insider.

Замок побудував у 1919 році фінансист Отто Герман Кан. Він звів величезний французький маєток на Лонг-Айленді площею близько 10 тисяч квадратних метрів. На території були:

127 кімнат;

розкішні сади;

басейн;

стайні;

тенісні корти;

та навіть власне поле для гольфу.

Кан регулярно влаштовував масштабні вечірки, на яких збиралися представники вищого світу, знаменитості, політики та інші впливові гості.

Саме ця атмосфера розкішних прийомів і життя багатих американців 1920-х років стала, на думку дослідників, одним із джерел натхнення для Фіцджеральда під час опису знаменитих гулянь Гетсбі у його романі.

Втім, Фіцджеральд сам ніколи не підтверджував, що взяв конкретно Охеку за прототип маєтку свого героя. Імовірно, образ вигаданого будинку сформувався під впливом не тільки цього, а кількох розкішних маєтків Лонг-Айленда.

Зауважте! Сьогодні Охека є другим за величиною приватним будинком у США, поступаючись лише маєтку Білтмор.

Що сталося із замком

Після смерті Кана у 1934 році Охека неодноразово змінювала власників і призначення. У різні роки тут працювали:

будинок відпочинку для працівників санітарних служб Нью-Йорка;

школа радистів торговельного флоту;

та військова академія.

Після закриття академії у 1979 році маєток фактично занепав. У 1980-х роках він був покинутий, а пожежі, вандалізм і крадіжки серйозно його пошкодили.

У 1984 році Охеку придбав девелопер Гері Меліус. Він вклав у відновлення маєтку близько 40 мільйонів доларів і повернув йому значну частину колишньої розкоші. Згодом Охека перетворилася на готель, ресторан і популярне місце для весіль та інших заходів.

Але у липні 2025 року Меліус оголосив про банкрутство, і маєток виставили на аукціон.

Цей продаж дає наступному власнику можливість зберегти спадщину, привнісши нове бачення,

– підкреслив представник аукціону Адам Модлін.

Зауважте! Охека давно став популярною локацією для кіно, телебачення та музичних кліпів. Зокрема, у 2014 році тут Тейлор Свіфт зняла кліп на Blank Space.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ранчо мільярдера Вільяма Коха Elk Mountain Lodge у Колорадо, яке пішло з молотка за 33,5 мільйона доларів. Величезний комплекс із головним будинком, сімома гостьовими котеджами, двома ставками та гаражем на вісім автомобілів зрештою придбали на онлайн-аукціоні.