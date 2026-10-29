Маєток, який надихнув на "Великого Гетсбі", продали за 72 мільйони

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За скільки продали маєток

На аукціоні Concierge Auctions історичний маєток купила компанія Gold Coast Property & Estate Management LLC за 72 мільйони доларів, пише Business Insider.

Замок побудував у 1919 році фінансист Отто Герман Кан. Він звів величезний французький маєток на Лонг-Айленді площею близько 10 тисяч квадратних метрів. На території були:

127 кімнат;

розкішні сади;

басейн;

стайні;

тенісні корти;

та навіть власне поле для гольфу.

Кан регулярно влаштовував масштабні вечірки, на яких збиралися представники вищого світу, знаменитості, політики та інші впливові гості.

Саме ця атмосфера розкішних прийомів і життя багатих американців 1920-х років стала, на думку дослідників, одним із джерел натхнення для Фіцджеральда під час опису знаменитих гулянь Гетсбі у його романі.

Втім, Фіцджеральд сам ніколи не підтверджував, що взяв конкретно Охеку за прототип маєтку свого героя. Імовірно, образ вигаданого будинку сформувався під впливом не тільки цього, а кількох розкішних маєтків Лонг-Айленда.

Зауважте! Сьогодні Охека є другим за величиною приватним будинком у США, поступаючись лише маєтку Білтмор.

Що сталося із замком

Після смерті Кана у 1934 році Охека неодноразово змінювала власників і призначення. У різні роки тут працювали:

будинок відпочинку для працівників санітарних служб Нью-Йорка;

школа радистів торговельного флоту;

та військова академія.

Після закриття академії у 1979 році маєток фактично занепав. У 1980-х роках він був покинутий, а пожежі, вандалізм і крадіжки серйозно його пошкодили.

У 1984 році Охеку придбав девелопер Гері Меліус. Він вклав у відновлення маєтку близько 40 мільйонів доларів і повернув йому значну частину колишньої розкоші. Згодом Охека перетворилася на готель, ресторан і популярне місце для весіль та інших заходів.

Але у липні 2025 року Меліус оголосив про банкрутство, і маєток виставили на аукціон.

Цей продаж дає наступному власнику можливість зберегти спадщину, привнісши нове бачення– підкреслив представник аукціону Адам Модлін.

Зауважте! Охека давно став популярною локацією для кіно, телебачення та музичних кліпів. Зокрема, у 2014 році тут Тейлор Свіфт зняла кліп на Blank Space.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ранчо мільярдера Вільяма Коха Elk Mountain Lodge у Колорадо, яке пішло з молотка за 33,5 мільйона доларів. Величезний комплекс із головним будинком, сімома гостьовими котеджами, двома ставками та гаражем на вісім автомобілів зрештою придбали на онлайн-аукціоні.